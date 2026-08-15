Дунав при Русе падна до минус 123 сантиметра

Нивото на Дунав при Русе продължава да спада и вече е достигнало минус 123 сантиметра спрямо условната кота нула. Само за последното денонощие понижението е с още два сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава усложнена и динамична. При Свищов нивото е без промяна, а при Лом, Оряхово и Никопол е отчетен спад с по един сантиметър.

"Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", посочиха от агенцията.

Междувременно продължават опитите да бъде освободен самоходният плавателен съд, заседнал във фарватера - плавателния път на реката - в района на остров Батин. По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" заради инцидента преминаването през участъка е силно затруднено.

Прогнозата на ИАППД е през следващите два дни нивото на Дунав при Русе леко да се повиши - с около един сантиметър, пише БТА.