Кметът на Свищов: Ситуацията е критична, ограничаваме ползването на вода

Свищов е изправен пред риск от воден режим заради продължаващия спад на нивото на река Дунав. Водоизточниците в общината са намалели с около 50%.

"Ситуацията в Свищов остава критична. Водоизточниците в селата Горна Студена, Козловец, Морава и Хаджидимитрово са на критичния минимум. Спадът на река Дунав не влияе на населените места, тъй като са на дренажни системи - не ги касае Дунав. Реката най-вече касае Свищов, защото водоснабдяването се осъществява от кладенци и намаляването на реката им влияе", заяви кметът на Свищов д-р Генчо Генчев в "България сутрин".

"Тази седмица беше включен аварийно допълнителен кладенец, за да добавим още 20 л в секунда. Ако Дунав спадне още тази и следващата седмица, това означава воден режим. Надявам се да не стигаме до такава критична ситуация. Следим състоянието, за да удължим максимално водоподаването", добави той за Bulgaria ON AIR.

Временно ще се предприемат мерки за ограничаване ползването на водата, уточни гостът.

"Днес ще се срещнем със зам.-министъра на регионалното развитие. Целта е да анализираме ситуацията и да си поставим срокове. Готови сме да реагираме с ремонтни дейности на няколко точки. Денонощно наблюдаваме състоянието на водоизточника".

"Точно затова е срещата - да помолим за средства. Не сме стояли безучастни - 3-4 години сме алармирали за проблемите. Около 4,5 млн. евро са необходими за подмяната на най-рисковите участъци.

Общината няма такъв ресурс. Каквото можем правим със собствени сили, но има неща, които са непосилни за една община", категоричен е д-р Генчев.