Предлагането на работа у нас спада, най-много са обявите в София и Пловдив

На пазара на труда в България има известна криза и предлагането на работни места спада. Въпреки известното възстановяване пазарът все още върви стабилно под нивата през 2025 г. В новата действителност напусканията също намаляват, тъй като намирането на ново работно място е по-трудно. Логистика и транспорт и маркетинг и реклама са двата сектора с най-голям спад на обявите за работа през юни. Това коментира Светозар Петров, управител на фирма за търсене на работа, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Спад има и при наемането на персонал в сектора на туризма,

тъй като към юни назначенията там вече са ясни, включително на вносните работници, на които бизнесът все повече разчита, съобщи Петров. Известен, но по-малък спад, има и в секторите на търговията и производството.

Търговията и продажбите заемат дял от 25% в предагането на работни места през юни и гостът коментира, че това традиционно е така въпреки известните сътресения и промяна в профила на хората, които работят в сектора.

„На второ място в предлагането на работни места е производството и това показва, че икономиката все още се развива стабилно.“

Хотелиерството и ресторантьорството, административните и обслужващи дейности и IT секторът допълват топ пет по търсене на персонал. В последния сектор вече няма толкова голямо предлагане на работа, затова хората на пазара са принудени да направят компромис с очакванията си за заплащането и други условия на работа, ако искат да намерят ново работно място, отбеляза Петров.

Очакванията са през 2026 г. заплатите да нараснат с около 6% в контраст с двуцифрените темпове предишните години. Има и компании, които биха избегнали това увеличение при възможност, тъй като поради спад на пазарите си са на ръба да започнат да губят пари, коментира той.

Едва около 6% от обявите са за работа от вкъщи

Работата от вкъщи достигна връхна точка по времето на Covid пандемията, а през последните месеци тя има дял от около 6% в обявите за работа и предлагането става все по-малко.

В южните страни като България, Гърция, Италия, дори Румъния по традиция процентът на работата от вкъщи е по-малък за разлика от скандинавските страни, където 17-18% от служителите работят от дома си - в България този процент е около 1%, каза събеседникът.

Компаниите са върнали повечето си служители в офиса и в момент, когато съкращенията витаят във въздуха, бизнесът поставя служителите си пред избора да се върнат в офиса или да напуснат, отбеляза Петров. Някои работодатели задължават всички служители да се върнат в офиса, за да принудят част от хората да напуснат и така да останат с необходимия им персонал.

„Дори във връхната точка на Covid не можахме да стигнем до 3% от служителите, работещи от вкъщи. Причината е, че от една страна, мениджмънтът се справя трудно с управлението на дистанционно работещите хора. От друга страна, законодателството в България е много рестриктивно и от административна гледна точка работата от вкъщи е допълнителен товар, който компаниите не биха си причинили, ако могат.“

Най-много обяви за работа има в София, следвана от Пловдив, Варна и Бургас, сочат данните.

Бизнесът е изключително внимателен при наемането на хора и при всички видове разходи,

някои от тях са принудени да съкращават служители, но броят им все още не е толкова голям, съобщи Петров.

„Компаниите продължават да не прибягват до бързо освобождаване на хора, тъй като знаят, че обучаването на нови служители е дълъг и труден процес, съкращенията развалят и вътрешния микроклимат във фирмата.“

България е малка, отворена икономика и се влияе силно от развитието на традиционните ѝ пазари, отбеляза гостът. Германия, която е най-големият традиционен пазар на страната ни, е в криза, поради това поръчките намаляват. Пазарът на труда удържа за момента и според Петров това ще остане така до началото на септември.

Фактът, че в България има ново правителство все още не влияе оптимистично на пазара на труда поради липсата на бюджет и неяснотите по него, каза гостът. Геополитиката, българската политика и навлизането на изкуствения интелект ще определят пазара на труда през следващите месеци, счита той.

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