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Мъж е с опасност за живота след инцидент с трактор

Преди машината да се обърне в дере успял да скочи

20.08.2026 | 12:30 ч. 1
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Мъж на 68 години е пострадал тежко при инцидент с трактор в село Драганово.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

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Мъжът управлявал трактора в населеното място, когато машината поднесла. Преди да се обърне в дере, успял да скочи от кабината. Настанен е в болница с множество наранявания по тялото и с опасност за живота. 

На 18 август кметът на сливенското село Трапоклово Кирил Киров загина при инцидент с трактор. От полицията съобщиха, че на 18 август е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние, затиснат от трактор, в района на черен път в землището на село Трапоклово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 12:00 ч. на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пристигналите медици са констатирали смъртта на 69-годишния мъж.

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