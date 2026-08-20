Мъж е с опасност за живота след инцидент с трактор

Мъж на 68 години е пострадал тежко при инцидент с трактор в село Драганово.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Мъжът управлявал трактора в населеното място, когато машината поднесла. Преди да се обърне в дере, успял да скочи от кабината. Настанен е в болница с множество наранявания по тялото и с опасност за живота.

На 18 август кметът на сливенското село Трапоклово Кирил Киров загина при инцидент с трактор. От полицията съобщиха, че на 18 август е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние, затиснат от трактор, в района на черен път в землището на село Трапоклово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 12:00 ч. на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пристигналите медици са констатирали смъртта на 69-годишния мъж.