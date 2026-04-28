Шофьор загина, след като колата му се вряза в трактор

Пътният инцидент е станал рано сутринта между пловдивските села Калековец и Стряма

28.04.2026 | 13:40 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 5:40 ч. на тел. 112.

Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се е блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.

Местопроизшествието е запазено, предприет е оглед. Създадена е организация за обход през Чикерица.

По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

Млада жена загина при пътен инцидент на 25 април на ул. "Ландос" в Пловдив.

