Шофьор загина, след като колата му се вряза в трактор

Мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 5:40 ч. на тел. 112.
Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се е блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на "Спешна помощ" е констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.
Местопроизшествието е запазено, предприет е оглед. Създадена е организация за обход през Чикерица.
По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.
Млада жена загина при пътен инцидент на 25 април на ул. "Ландос" в Пловдив.