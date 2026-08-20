Не е логично заплахата към България да е от самия Иран, по-скоро от проксита

България засилва мерките за сигурност и координацията между службите.

"Ние сме най-беззащитните в региона. Заплаха може да дойде от евентуални терористични атаки. Да не забравяме, че от миналите войни имаме наследени спящи клетки. Предпазни мерки са необходими, явно държавата реагира правилно. Въпросите трябва да се решат в кратък срок. Самолети, дори когато се разполагат за логистика, не са случайни", заяви журналистът проф. Валерий Тодоров в "България сутрин".

Ние сме съюзник на Съединените щати - те са основен наш стратегически съюзник, изтъкна журналистът Огнян Дъскарев.

"Искам да припомня какво се случи през юли 2012 г. в Бургас - това беше дело на "Хизбула". От спящи клетки винаги има опасност. Моллите имат грижи с най-големия си враг - САЩ. Не биха искали да си имат работа със страни от НАТО. Миналия месец САЩ нанесоха за 13 дни 13 тежки удара. Едва ли има някаква опасност за нас", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според проф. Тодоров координацията между служби на Европейския съюз и Съединените щати е много важна.

"Във войните често вече заплахите са на микрониво - може да е конкретен човек или обект. Ние сме близо до повечето конфликти. Повече внимание трябва да се хвърли върху прокситата на Иран, някои от които са граждани на Европейския съюз. Въпросът е каква би била мотивацията да атакуват България. Да си създадеш враг не е добра тактика в момента. Не е логично заплахата на България да идва от самия Иран, а по-скоро от самите проксита", посочи журналистът.

Правителството на Радев избира да следва по-независим път и затова е разговорът с Лавров, изтъкна Дъскарев.

"Западна Европа максимално се дистанцира от САЩ и не виждам какво спечелиха. Между Иран и нас е Турция - страна от НАТО, а те и преди са сваляли ирански ракети. Благодарение на глупостта на моллите беше развален меморандумът за разбирателство, който беше благоприятен за Иран. Лавров ще иска от нас да не спираме "Турски поток" - основната артерия, по която минава руски газ в Европа", каза още гостът.