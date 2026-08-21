Сметната палата: 108 почивни бази за ученици у нас стоят затворени и се рушат

Сто и осем от общо 134 почивни бази, или 80,6 процента от всички почивни бази, които стопанисва „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, не функционират поради изключително лоши битови условия или липса на интерес за настаняване, показа извършен одит на Сметната палата на дружеството за периода 2023-2024 г.

Сметната палата смята, че този факт, както и тежкото финансово състояние на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, поставят под риск дългосрочното развитие и устойчивост на дружеството, а оттам и възможността да изпълнява изключително важна социална функция – да предоставя обществени услуги, свързани с детския и ученически отдих на преференциални (социални) цени.

Вместо да носят полза, тези 108 бази се превръщат във финансово бреме, генерирайки ежегодни разходи за амортизации, заплати на охрана, местни данъци и такси и аварийна поддръжка.

Двадесет и две от затворените бази са разположени по Черноморието, а 86 се намират на други места във вътрешността на страната и в планински райони в общо 21 области.

Лошо състояние на затворените бази още при апортирането

Основните причини, поради които едва 26 от общо 134 почивни бази на дружеството функционират, са комплексни и се коренят в дългогодишни структурни, финансови и правни проблеми. В доклада се посочва, че поради лоши битови условия или пълна липса на интерес за настаняване тези обекти не са били в експлоатация още в момента на тяхното прехвърляне (апортиране) в капитала на дружеството през 2004 г.

Остър недостиг на средства за възстановяване на базите и за модернизация

За да започнат да функционират отново, тези рушащи се бази се нуждаят от сериозни инвестиции. Дружеството обаче се намира в състояние на хронична финансова загуба. Макар че част от неизползваните имоти (общо 24 обекта) се отдават под наем, генерираните приходи са крайно недостатъчни, за да се инвестира в тяхното възстановяване и модернизация. Поради системния недостиг на капитал, бизнес програмата на дружеството предвижда планираните спешни и неотложни ремонти да се насочват единствено към вече работещите почивни бази.

Увеличаване на натрупаните загуби на дружеството

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на натрупаната загуба на дружеството вследствие на нарастване на разходите и по-бавно увеличение на приходите. Последната година с положителен финансов резултат за дружеството е било през 2018 г.

Натрупаната загуба от минали години към 31.12.2024 г., заедно с текущата загуба за 2024 г., достига размер от 18,7 млн. лв. и надвишава собствения капитал на дружеството с 36,6 на сто. Текущата загуба за 2024 г. е 640 хил. лв., със 136 хил. лв. повече спрямо 2023 г.

В резултат от натрупаните загуби от минали години и загубите през периода, собственият капитал на дружеството намалява и към 31.12.2024 г. размерът му е с 40,3 на сто под стойността на записания (акционерен) капитал.

С най-голяма стойност от текущите задължения са задълженията към доставчици, данъчните задължения и задълженията към персонала.

Дружеството реализира приходи от своята дейност от 4,6 млн. лв. за 2023 г, а през 2024г. – 4,9 млн. лв. Извършените разходи превишават приходите и за 2023 г. и 2024 г., съответно с 508 хил. лв. и 675 хил. лв.

Дейностите, от които дружеството генерира приходи са: провеждане на детски и ученически отдих, творчески ваканции на море и планина, предоставяне на услуги на свободно почиващи лица, отдаване под наем на недвижими имоти и др.

Основната част от приходите през одитирания период (над 95 на сто) се генерират от предоставени услуги по сключен договор с МОН, два договора с Националния дворец на децата и от услугите, предоставяни на свободно почиващи лица.

Разходите на дружеството се формират от разходи за оперативна дейност и финансови разходи.

Юридически пречки и съдебни спорове за някои от затворените бази

Девет от недвижимите имоти на дружеството са обект на активни съдебни спорове за изясняване на техния статут на собственост, което прави невъзможно тяхното нормално ползване.

За 125 имота дружеството не е предприело действия за деактуване (отписване от актовите книги на съответните областни управители). Те едновременно се водят собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД в Търговския регистър и частна държавна собственост в книгите на областните управители, което създава затруднения за дружеството в случай на разпореждане с тях.

Непосилен дълг към МОН на дружеството

Дружеството има дългосрочно задължение към Министерството на образованието и науката в размер на 6,9 млн. лв., което представлява над 92% от всички задължения на предприятието. Този дълг надхвърля 140% от общите приходи на дружеството за одитирания период.

Задължението е по договор с МОН от 2018 г. и е официално потвърдено въз основа на одитен доклад от края на 2021 г. на звеното за вътрешен одит на МОН, изготвен след извършен одитен ангажимент за консултиране. В одитния доклад на МОН не е посочен краен срок за уреждане на дълга, поради което дружеството го класифицира като дългосрочно (нетекущо) задължение. От момента на неговото възникване до края на одитирания период дружеството не е изплатило средства за неговото погасяване.

Тъй като „Ученически отдих и спорт“ ЕАД работи на постоянна загуба, Сметната палата подчертава, че дружеството не може да изплати този дълг от основната си дейност и ще трябва да се осигури допълнителен ресурс за него.

Недостигане на прогнозния капацитет за ученически отдих

Въпреки социалния характер на дейността и отчетения темп на нарастване на почиващите през периода, дружеството не успява да достигне заложения в договора с МОН минимален прогнозен капацитет от 60 хиляди настанявания на година.

Договор с МОН за детски и ученически отдих

Във връзка с основната дейност на дружеството, през април 2022 г., с МОН е сключен договор за предоставяне на услуги по организиране и провеждане на детски и ученически отдих в собствени на дружеството почивни бази. Основните дейности в предмета на договора са предоставяне на услуги по настаняване и столово хранене, както и поддръжка от страна на дружеството на 26-те работещи бази.

Договорът е сключен през април 2022 г. и е със срок на действие до 31.10.2025 г., като основните дейности следва да приключат до 30.09.2025 г.

МОН се задължава да плати цена за поевтиняване на настаняването и столовото хранене на децата/учениците в размер на 62,82 лв. с ДДС на ден, умножена по броя на действително реализираните настанявания на деца/ученици и техните ръководители. Цената, заплащана от едно дете/ученик, като допълнение към поетото от МОН задължение за един леглохраноден, не може да е по-висока от определени стойности според вида настаняване. За първите 12 месеца на договора цената, заплащана от МОН, е фиксирана и не подлежи на промяна, а за всяка следваща година се актуализира с инфлационен процент на годишна база чрез допълнително споразумение.

През одитирания период по договора е провеждан детски и ученически отдих в 20 от общо 26 почивни бази на територията на страната. Две от почивните бази не са категоризирани по Закона за туризма и съответно не са функционирали. В четири почивни бази не са реализирани настанявания по договора, като в две от тях, услугите са ползвани само от свободно почиващи граждани.

Реално реализираните настанявания по договора са: за първите 12 месеца - близо 41 хиляди настанявания за над 8 600 деца и ученици; за следващия едногодишен период – над 47 хиляди настанявания за над 10 500 деца и ученици; за третия едногодишен период – над 50 хиляди настанявания за над 11 000 деца и ученици; и от април 2025 г. до 30.09.2025 г. – над 41 000 настанявания за близо 8 000 деца и ученици.

Общо за целия тригодишен период са реализирани 138 746 настанявания при заложена цел от 180 000.

Договори за организиране на творчески ваканции на море и планина, сключени с Националния дворец на децата

Съгласно договорите, сключени през 2023 г. и 2024 г., дружеството приема да извърши услуги по провеждане на творчески ваканции на море и планина за 780 души в 6 почивни бази. Договорите са с осигурено финансиране от НДД и със срок на действие три месеца и до изпълнение на всички поети от страните задължения през първата година, и до 30.09.2024 г. или до изразходване на средствата през 2024 г.

Други констатации, свързани с одита на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД:

По-ниска цена за свободно почиващи лица от учениците

Цените за предоставяне на услуги в почивните бази на дружеството ЕАД на свободно почиващи физически лица се определят и се утвърждават за всяка календарна година със заповед на изпълнителния директор на дружеството.

При проверката е установено, че цената за настаняване на лица - свободно почиващи в базите на дружеството е значително по-ниска от общата цена, заплащана от организираните деца и ученици и цената, заплащана от МОН за поевтиняване на настаняването и столовото хранене. През одитирания период най-високата цена за един храноден на един свободно почиващ е в размер на 50 лв. с ДДС, а аналогичната цена за едно дете/ученик е над 90 лв.

Деца и ученици до 18-годишна възраст, почиващи с родители или придружители при свободно настаняване заплащат цена от 20 лв., без тя да е определена в заповедта на изпълнителния директор.

През одитирания период услугите са ползвани от близо 6 хиляди свободно почиващи лица, а постъпилите средства са в общ размер на 864 хил. лв.

Несъответствия при провеждането на тръжни процедури, изпълнение на договори за наем и процедури за възлагане на обществени поръчки:

При тръжните процедури са открити несъответствия като липса на публичност на обявленията; пропуски на срокове и начини на плащания в документацията и обявленията; проблеми с депозити; липсващ предварителен финансов контрол и др.

При договорите за наем са открити забавени плащания по 12 договора и липса на контрол по 7 договора; неначислени неустойки; непълно фактуриране по 4 договора; липса на контрол над инвестиционни ангажименти; несъответствия с депозитите при 13 договора и др.

При възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори са констатирани неактуализирани вътрешни правила; пропуски при провеждането на открита процедура; непубликувана информация в Регистъра на обществените поръчки; пропуски при договаряне без предварително обявление; липса на предварителен контрол при анексиране на договорите; липса на детайлни отчети от изпълнителя за извършената работа.

Сметната палата е дала осем препоръки и подпрепоръки до изпълнителния директор на дружеството на подобрение на управлението му, които трябва да бъдат изпълнени в 7-месечен срок.