Вряла вода извира на улица в София вече четвърта седмица

Близо месец гореща вода извира на улица в столичния квартал "Подуяне", а жителите на района все още чакат аварията да бъде отстранена.

Проблемът е на кръстовището между улиците "Гълъбец" и "Драговица". Трендафил Митев забелязва теча още на 25 юли и оттогава водата продължава да излиза на улицата.

"Това е канализацията, която снабдява жилищните блокове наоколо с топлата вода, тъй като водата е гореща, вряла вода, чиста вода, светла вода. Така че, очевидно, това е битова вода. Около 27-28 юли минаха някакви хора, поставиха това заграждение, но оттогава никаква практическа дейност, за да спре това разхищение. Тъй като явно, че се е пробила тръбата, която разпространява топлата вода и четвърта седмица водата е гореща", разказа той пред БНТ.

Сигнали има, решение - не

Жителите на района твърдят, че са подавали сигнали и до "Софийска вода", и до "Топлофикация София", но в продължение на седмици не е имало реална намеса.

"Звъняхме в "Софийска вода", звъняхме в "Топлофикация" - едни казват "не е наш проблем", другите вдигат рамене и никой не идва четвърта седмица. Това е грехота - гореща вода 4-та седмица отива в канализацията. Колко газ е отишла, откъде е докарано това гориво, в края на краищата скандално е. Тази вода излиза в канализацията. Дунав пресъхна, градове и села нямат вода, а ние в София си позволяваме 4-та седмица стотици кубици гореща вода да отиват в канализацията", коментира Митев.

"Топлофикация София": Аварията е на топлопровод

От "Топлофикация София" потвърдиха пред БНТ, че проблемът е свързан с авария на топлопровод.

Водоснабдяването в района не е било спирано, за да продължат да бъдат обслужвани живеещите наоколо.

От дружеството уверяват, че екипи вече работят по отстраняването на аварията. Участъкът е обезопасен, а течът се очаква да бъде отстранен в най-кратък срок.