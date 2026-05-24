Държавният резерв осигурява над 120 000 литра вода за община Севлиево

Безвъзмездната помощ е за питейните нужди на засегнатите от бедствието

24.05.2026 | 13:40 ч.
БГНЕС

Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ предоставя безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Област Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона.

Тежка авария остави Севлиево без вода

Причината е тежка авария на довеждащия водопровод над река Видима, възникнала след обилните валежи на 22 и 23 май. По информация на областната администрация, община Севлиево е без водоподаване от вечерта на 22 май, като се очаква прекъсването да продължи повече от 72 часа.

След бързата реакция на правителството и решение на Министерския съвет, за по-малко от 24 часа ДА ДРВВЗ организира освобождаването на необходимите количества вода от държавния резерв. Осигурените количества включват 60 480 литра в разфасовки от 1,5 литра и 60 480 литра в разфасовки от 10 литра.

Водата се предоставя за нуждите на населението в засегнатите райони, като действията на Държавния резерв са част от ангажимента на институцията за своевременна реакция и подкрепа при кризисни ситуации. / БГНЕС

