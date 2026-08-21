Държавата плаща, ако се преместите и работите в по-малък град или село

Държавата ще подпомага финансово хора от големите градове, които решат да се преместят и да започнат работа в населено място с под 50 000 жители. До 480 евро за пренасяне на покъщнина, 207,58 евро месечно за настаняване и средства за транспорт до работното място са част от стимулите по Компонент 2 на мярката „Избирам България“.

По Компонент 2 от мярката „Избирам България“ от есента започва прием на заявления за преместване в по-малко населено място. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта (АЗ), съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1050 участници и семействата им, които решат да се преместят и да започнат работа в населени места с под 50 000 души население. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители, информира МТСП.

Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на заетостта, на помощ за пренасяне на покъщнина, за месечни добавки за транспорт и настаняване. Всеки стимул е обвързан със започване на работа в по-малкото населено място. Помощта за пренасяне на покъщнина е в размер до 480 евро. Одобрените кандидати ще получат средства за възстановяване на разходите си след представяне на разходооправдателен документ. Разходът ще се възстановява на един член от семейството след запазване на заетостта за общо осем месеца в рамките на една година.

Участниците, избрали населено място, в което не притежават собствено жилище, ще получат надбавка за настаняване в размер на 207,58 евро на месец за период до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи и интернет. Предвидени са стимули за транспорт от и до работа в размер на 4,09 евро за всеки отработен ден, ако работното място се намира в друго селище. Те ще бъдат изплащани за период до една година.

По Компонент 2 на „Избирам България“ са предвидени еднократни финансови стимули за запазена заетост. Стимулът е в размер на шест средни работни заплати за страната за съответната година и ще бъде изплащан след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. Ангажимент на кандидатите е сами да намерят подходящо работно място, но могат да ползват и услугите на Агенцията по заетостта.

Финансови стимули за хора, които са започнали работа по други програми, няма да бъдат изплащани. За семействата с деца под 18 години е предвидено стимулът да бъде увеличен с определен коефициент в зависимост от броя на децата. За едно дете коефициентът е 1,1 към средната работна заплата за страната, за две деца – 1,2, а за три и повече деца – 1,3.

Бюджетът за Компонент 2 на мярката „Избирам България“ е 15 млн. евро. Тя се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

През юни социалният министър Наталия Ефремова съобщи за отварянето на мярката за вътрешна мобилност, насочена към хора в големите градове, които искат да работят и живеят в по-малките населени места, "на по-спокойно място, понякога с по-добра социална инфраструктура и повече възможности за детски градини".