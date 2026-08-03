Ефремова не е притеснена за социалните плащания и МРЗ

Социалният министър Наталия Ефремова не вижда проблем с текстовете от държавния бюджет, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж и внесените конституционни жалби от политическите сили - ГЕРБ-СДС и “Продължаваме промяната“, както и намерението за такава на омбудсмана.

Според Ефремова всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд. “Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени, посочи министърът в отговор на журналистически въпрос”.

Социалният министър добави, че тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.

“Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери, отговори още тя на въпрос за стабилността на държавното осигуряване. От държавния бюджет има трансфери и това е решение отпреди години, за да поддържаме сравнително ниски нива на осигурителните вноски”, каза Ефремова от Симитли, където е на посещение.

По думите ѝ очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс.

“В момента това, което ще започне със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, е строителство на множество нови социални услуги - много голяма част ще са за хора с деменция и други заболявания, които изискват грижа извън домашната среда”, посочи министърът. / БТА