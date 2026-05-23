IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Министър Ефремова разпореди спешна готовност за подкрепа на пострадалите

Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" са в готовност

23.05.2026 | 13:24 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на хора, които са пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. 

Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, се казва още от пресцентъра на МТСП.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро.

Свързани статии

Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

наводнения пострадали МТСП Наталия Ефремова Социално подпомагане Агенцията за социално подпомагане
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem