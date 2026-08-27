Какво решава Министерският съвет днес

Министерският съвет ще проведе заседание днес, четвъртък, 27 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:



1. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 30 юни 2026 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министър-председателят



2. Проект на Решение за одобряване на Становище на Министерския съвет по Конституционно дело № 15 за 2026 г. и присъединените към него конституционни дела № 16 и № 18 за 2026 г.

Внася: министър-председателят



3. Проект на Решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



4. Проект на Постановление за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



5. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 01 юни 2026 г. в гр. София, Република България, и на 15 юни 2026 г. в гр. Вашингтон, САЩ.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията; министърът на иновациите и дигиталната трансформация



6. Проект на Решение за одобряване позицията и състава на официалната българска делегация за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 10 септември 2026 г. в гр. Пекин, Китайска народна република.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията



7. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, приета с Постановление № 308 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на отбраната



8. Проект на Решение за одобряване на Нота за присъединяване към Меморандума за разбирателство относно създаването, администрирането и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център (MLCC OPERATION MOU).

Внася: министърът на отбраната



9. Проект на Решение за оттегляне на даденото съгласие Рашко Георгиев Динков - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян и оттегляне на даденото съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян.

Внася: министърът на външните работи



10. Проект на Решение за утвърждаване на позициите на Република България и на състава на българската правителствена делегация за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

Внася: министърът на външните работи



11. Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото „Деянова и Димитров срещу България“ (№ 2385/22) пред Европейския съд за правата на човека.

Внася: министърът на правосъдието



12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 01 май - 30 юни 2026 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Внася: министърът на образованието и науката



13. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката



14. Проект на Решение за одобряване на проект на Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) за 2026 - 2027 г.

Внася: министърът на здравеопазването



15. Проект на Решение за одобряване на проект на План за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Република Северна Македония за периода 2026 - 2028 г.

Внася: министърът на здравеопазването



16. Проект на Постановление за закриване на Съвет „Партньорство за здраве“.

Внася: министърът на здравеопазването



17. Проект на Решение за изменение на Решение № 86 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, изменено с Решение № 215 на Министерския съвет от 2026 г., Решение № 420 на Министерския съвет от 2026 г. и Решение № 584 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването



18. Проект на Решение за възлагане на министъра на иновациите и дигиталната трансформация дейности относно дългосрочната посока и приоритетите на държавната политика в областта на иновациите и технологичното развитие.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация



19. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



20. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост - гр. Добрич.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



21. Проект на Решение за отнемане от Агенция „Митници“ правото на управление върху имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



22. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Пловдив, област Пловдив.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



23. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



24. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



25. Проект на Решение за одобряване на Схема за предоставяне на минимална помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България“ и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



26. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по дело № С-486/26 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Австрия (Oberster Gerichtshof) със страни - жалбоподател: DMC Digital Maut Consulting GmbH и ответник: Autobahnen - und Schnellstrateen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, ASFINAG.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



27. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Държавен фонд „Земеделие“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



28. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Крумовград, област Кърджали.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



29. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на община Силистра, област Силистра.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



30. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Пазарджик област Пазарджик.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



31. Проект на Решение за одобряване на проект на оценка на застрахователните вноски и застрахователните рискове при ядрена вреда, както и други условия, които задължително трябва да бъдат включени в договора за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорност за ядрена вреда на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, както и на условията по проект на Договор за застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорността за ядрена вреда на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Внася: министърът на енергетиката



32. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на обект с национално значение: „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: ж. п. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”, за ново трасе на ж.п. за участък Ихтиман - Септември.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията; министърът на регионалното развитие и благоустройството



33. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията



34. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията



35. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство“, проведено в периода от 28 до 29 юли 2026 г. в гр. Корк, Ирландия.

Внася: министърът на земеделието и храните



36. Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

Внася: министърът на земеделието и храните



37. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите



38. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за потребителския кредит.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията



39. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Внася: министърът на правосъдието



40. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация.

Внася: министърът на труда и социалната политика



41. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията