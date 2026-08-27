В САЩ е одобрено лекарство за рак на панкреаса

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри ново лекарство за лечение на рак на панкреаса, което според резултатите от клинични изпитвания може почти да удвои продължителността на живота на пациентите.

Препаратът дараксонрасиб, който ще се предлага под търговското име Rasonque, е разработен от Revolution Medicines и е насочен към пациенти с метастатичен рак на панкреаса, при които заболяването вече е било лекувано, предаде New York Post.

Резултатите от мащабно клинично проучване показват значителна разлика в преживяемостта. Пациентите, приемали дараксонрасиб, са живели средно 13,2 месеца, в сравнение с 6,7 месеца при тези, получили стандартна химиотерапия.

„Това променя живота“, коментира д-р Карла Куркджиян, онколог от Оклахома Сити. По думите ѝ резултатите дават възможност на лекарите да водят съвсем различен разговор с пациентите си в сравнение с досегашните възможности за лечение.

Лекарството се приема веднъж дневно под формата на таблетка.

То атакува мутиралия протеин KRAS, който играе ключова роля за неконтролираното делене и растеж на раковите клетки.

Според онколози това е особено важно, тъй като KRAS от десетилетия е сред най-трудните мишени при разработването на противоракови терапии. За разлика от някои по-стари медикаменти, дараксонрасиб може да действа срещу няколко разновидности на мутиралия протеин.

Това открива потенциал за приложението му не само при рак на панкреаса, но и при други онкологични заболявания, включително колоректален и белодробен рак.

Наред с обещаващите резултати обаче лекарството може да предизвика сериозни странични ефекти, най-вече свързани с кожата.

Един от най-известните пациенти, преминали през експерименталното лечение, е бившият американски

сенатор Бен Сас, който е диагностициран с рак на панкреаса в четвърти стадий.

54-годишният баща на три деца открито разказа за тежките последици от терапията. По лицето и тялото му се появили силно зачервяване, разраняване и кървене. Самият той описва състоянието на кожата си като „ядрено“.

Въпреки тежките реакции обаче Сас заявява, че лекарството му е донесло значително облекчение. Болката му е намаляла с около 80%, а обемът на тумора в торса му е спаднал с 76%.

Лекарите подчертават, че реакцията на Сас е била по-тежка от тази, която обикновено се наблюдава при пациентите. Според специалисти страничните ефекти могат да бъдат контролирани по-успешно чрез ранна намеса на дерматолози и съвременни методи за лечение на кожната токсичност.

Одобрението на FDA идва на фона на дългогодишните трудности при лечението на този рак

– едно от най-смъртоносните онкологични заболявания.

Според данните, цитирани от Националния институт по рака на САЩ, едва 13,3% от пациентите, диагностицирани с рак на панкреаса между 2015 и 2021 г., са били живи пет години по-късно.

При ранните проучвания с дараксонрасиб

около една трета от пациентите са показали свиване на туморите,

докато при комбинация със стандартна химиотерапия повече от половината са имали намаляване на туморната маса.

„Тези поразителни резултати твърдо подкрепят дараксонрасиб като нов стандарт на лечение за пациенти с вече лекуван метастатичен рак на панкреаса“, заяви д-р Марк Голдсмит, главен изпълнителен директор и председател на Revolution Medicines.

Новото одобрение на FDA може да се превърне във важна крачка в лечението на заболяване, което доскоро предлагаше изключително ограничени възможности за пациентите.