Петролен бос: Войната в Иран става като в Украйна, в патова ситуация

Войната в Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украйна, заяви за "Файненшъл таймс" шефът на една от най-големите корабни компании, превозващи рафинирани петролни продукти. Тарифите за товарите остават на рекордно високи нива, докато цените на петрола падат заради преговорите между Иран и Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток, предаде кореспондентът на БНР.

Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите според главния изпълнителен директор на датската танкерна група "Торм" (Torm). Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украйна, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение.

"През 2022 г. много хора, особено в САЩ, през първите шест месеца казваха, че войната в Украйна ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия, но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация", каза Мелдгор.

Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато САЩ заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близкия изток и Китай обаче остават на рекордно високи нива.

Шефът на "Торм" смята, че с действията на САЩ е "мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще".

Коментарите ня Мелдгор идват, след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие. Това е почти шест пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта.

(БТА)