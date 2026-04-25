Христанов за антракс: 24 души се лекуват превантивно с антибиотици

Общо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев.

От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър.

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция. "Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов.

Той отправи и призив към гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.

Имаме най-ниската изкупна цена на млякото в Европа и в същото време най-скъпите млечни продукти

Секторът на млекопроизводството в България е в изключително тревожно състояние и има реален риск от масови фалити на фермери заради ниските изкупни цени на суровото мляко, заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев.

По думите му министерството ще предприеме спешни мерки за стабилизиране на млечния сектор.

"Ние завършихме доклада, той ще бъде представен другата седмица. Състоянието в млечния сектор е наистина тревожно. Ако преди малко бяхме на посещение в една ферма, която разчита на 45 евроцента изкупна цена на млякото, в Северна България ние виждаме цени вече под 33 евроцента. Това означава банкрут на фермерите", посочи министърът.

По думите му страната се намира в "изключително грозната парадоксална ситуация", при която едновременно обедняват както потребителите, така и производителите. "Имаме най-ниската изкупна цена на млякото в Европа и в същото време най-скъпите млечни продукти", допълни той.

Служебният земеделски министър посочи още, че съвместно с Българската агенция по безопасност на храните е въведен засилен контрол върху вноса на млечни продукти.

"Със заповед на Българската агенция по безопасност на храните, подписана от д-р Ангел Мавродиев, започваме тотален граничен контрол на всичко, което е млечно - мляко, суроватка, млечен концентрат, масло, всичко, което е млечен продукт, на входа на държавата, без значение коя е страната на произход", каза той.

Министърът уточни, че проверките ще обхващат наличието на заместители, антибиотици и остатъчни пестициди.

"Ще контролираме заместители. Помните от проверките като част от кампанията „Чиста храна“, открихме огромни обеми заместители, които са влагани в храната на българите. Ще проверяваме за антибиотици, за да сме сигурни, че това, което влиза, съответства на това, което се произвежда в България като качество. Ще проверяваме и за остатъчни пестициди, които през фуража са проникнали в млякото", обясни той.

По думите му държавата ще продължи да бъде гарант за качеството на храните и подкрепата за сектора. Министърът припомни, че подобни мерки са били въведени и през 2022 г., когато е отчетен ръст в изкупните цени. Христанов подчерта, че държавата има ангажимент както към потребителите, така и към производителите.

"Ние сме длъжни да гарантираме както потребителите и децата си, така и нашите производители. За мен е изключително мъчно да отида в ферма и да видя стада, създавани в продължение на десетилетия, как хората са отчаяни и искат да хвърлят бялата кърпа и да се махнат от сектора", добави той.

В заключение министърът отправи призив към фермерите да не се отказват. "Призовавам ги да не го правят. Българското производство ще намери своята защита. Може да ни остават две седмици работа, но тези две седмици ще бъдат на тотална отдаденост, както и до момента", каза още Иван Христанов.

Проверките на Министерството на земеделието и храните показват сериозни пропуски в управлението на животинските отпадъци.

По данни, представени от Иван Христанов, едва около 3,5 на сто от животновъдните обекти реално извозват мъртвите животни по установения ред. Около 27 на сто имат сключени договори, но не ги изпълняват, а приблизително 70 на сто нямат нито договори, нито организирано извозване. "Задаваме си въпроса къде отидоха тези умрели животни, ако не са изгорени както е по процедура - нещо, за което България плаща", попита министър Христанов.

Според министъра това поражда сериозни съмнения за нерегламентирани практики, включително незаконно преработване и търговия с месо. Такива обекти са открити в Монтана, във Враца, в Лесидрен. Той подчерта, че подобни дейности застрашават здравето на хората. "Тази мрежа на създаване, производство и продаване на незаконна храна не може да съществува без политическа протекция на най-високо ниво", смята служебният министър. По думите му министерството ще продължи активните проверки и ще настоява за прекратяване на нелегалните практики, оставяйки тази политика като приоритет и за следващото редовно правителство.