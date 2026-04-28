Проф. Кантарджиев: Антракс не се предава от човек на човек

Проф. Тодор Кантарджиев успокои, че болен от антракс не може да зарази никого - антраксът не се предава от човек на човек.

Пред БНТ бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести даде повече разяснение:

“Животните са умрели след консумация на некачествен фураж – фураж, който е събиран заедно с пръст. Когато има силни валежи, последвани от засушаване, корените на тревата изсъхват и при паша животните поемат тревата заедно с почва от корените. В тази почва могат да се намират спори на антракс и животните обикновено умират от чревна форма на заболяването”.

Здравният експерт добави, че хората най-често се заразяват при контакт с болни животни, при клане или обработка на месо и кожи от заразени животни.

“Ако се изяде месо от болно животно, умряло от антракс започва силна болка, особено в дясната част на корема”, разясни проф. Кантарджиев и добави: “При развитие на инфекцията, дори при лечение с правилни антибиотици, което невинаги е възможно навреме, смъртността може да достигне около 30%.“

Важно е да се отбележи, че болният не може да зарази никого.

“За разлика от други инфекции, при които има риск от предаване, при антракс няма такъв механизъм. Затова се изолират само случаите с риск от ново заразяване, а не вече заразените лица”, каза още проф. Кантарджиев.