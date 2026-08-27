Украинците не харесват Тръмп толкова, колкото и Путин

Според проучване на общественото мнение, проведено в Украйна, Доналд Тръмп е на последно място в предпочитанията на украинците, редом с Путин и Лукашенко. Най-популярният западен лидер е Еманюел Макрон, който е на първо място в класацията на симпатиите на украинците, съобщава RBC Украйна.

Според проучване на Rating Group, проведено от 4 до 9 август 2026 г., 79% от анкетираните украинци имат положително мнение за Еманюел Макрон. На второ място е германският канцлер Фридрих Мерц с резултат от 64%, а на трето място е турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който е оценен положително от 61% от анкетираните.

Социолозите посочват, че отношението на украинците към Макрон и Ердоган се е подобрило в сравнение с 2024 г. Мерц също е постигнал по-добър рейтинг от предшественика си Олаф Шолц: през февруари 2025 г. 57% от анкетираните са имали положително отношение към Шолц.

Тръмп се е позиционирал сред аутсайдерите

Унгарският премиер Петер Мадяр се възприема от украинците много по-добре от предшественика си Виктор Орбан, към когото негативното отношение се повишава до 74%.

Путин регистрира 97% негативни мнения Украинците имат най-негативно отношение към руския лидер Владимир Путин и самопровъзгласилия се президент на Беларус Александър Лукашенко, като съответно 97% и 90% от тях не одобряват.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се оценява положително от 16% от украинците, докато 77% от анкетираните изразяват негативно отношение към него.