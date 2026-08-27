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Българска делегация присъствала в Одеса по време на седемчасова масирана руска атака

През цялата нощ руските сили са атакували гражданска инфраструктура с ракети и дронове

27.08.2026 | 10:46 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Силни взривове отекнаха  в украинския град Одеса. Над седем часа Одеска област бе подложена на масирана комбинирана атака от страна на руските сили  съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм. 

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00.54 часа местно време (също и българско).

"През цялата нощ руснаците обстрелваха гражданската инфраструктура на областта с ракети и дронове. Щети са нанесени на 16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом в Одеса, както и на инфраструктурни съоръжения, гаражи и автомобили на жители", се казва в съобщението на областния управител, цитирано от БТА.

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За щастие, към този момент няма информация за пострадали, отбелязва той. Всички аварийни и общински служби отстраняват последиците от руските удари.

Щети са нанесени на граждански кораб в пристанището на дунавския град Рени в резултат на паднали отломки от поразен дрон, съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на фейсбук страницата си.

В момента българска делегация се намира в Одеса по повод  честванията на 205-ата годишнина на Болград. Съставът на официалната делегация включва Росица Кирова – председател на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, Златин Кръстев – извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна, и Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса.

В периода от 24-26 август официалните гостите имаха срещи с българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, Болградски район, като днес предстои такава среща в Одеса. В срещи като част от българската делегация взе участие и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

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