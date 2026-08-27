Няма пострадали българи при наводненията в Непал

Всички 15 български туристи, които са на обиколка на свещената планина Кайлаш в Тибет, са в безопасност и не са били в засегнатия район по време на бедствието, съобщи Преслав Конов, управител на туроператор, чиято туристическа група е в района.

По време на бедствието вчера групата се е намирала на 500 км от мястото, в град Дарчен, подчерта той. Точно в момента групата прави обиколката около свещената планина Кайлаш, това са данни в реално време от сателитното устройство, добави Конов.

Всички участници и членове на екипа, които в момента се намират в Тибет за обиколката на планината Кайлаш, са в пълна безопасност“ каза Конов пред TravelNews.

От фирмата посочват, че следят ситуацията в реално време и поддържат постоянна връзка с местните си партньори и екипа на място.

Тежко природно бедствие засегна през последните часове северен Непал, особено района в близост до границата с Тибет. Внезапни наводнения, предизвикани от свлачище и срутване на лед и скални маси, нанесоха сериозни щети, разрушиха пътища и мостове и прекъснаха комуникациите в редица населени места. По последни международни данни броят на жертвите вече надхвърля 160, а близо 1500 остават в неизвестност.

Районът на бедствието е по маршрута между Непал и Тибет и е важна транспортна връзка за туристи и поклонници, пътуващи към Кайлаш. Именно заради това сред пострадалите и изчезналите има значителен брой чуждестранни граждани.