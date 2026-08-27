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Зеленски: Благодаря Ви, Илияна Йотова

Украйна цени високо подкрепата и приятелството на България

27.08.2026 | 07:44 ч. 18
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Украинският президент Зеленски оцени високо приятелството и подкрепата на България.

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. 

Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа Володимир Зеленски на официалната си страница в социалната платформа Екс.

Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна, предаде БТА.

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Зеленски публикува в Екс и поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август.

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