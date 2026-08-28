Булевард "Копенхаген" ще свързва „Младост 3“ с „Дружба“ в София

Първа копка на строителството на новия столичен булевард „Копенхаген“ ще направи кметът на София Васил Терзиев днес.

Церемонията ще започне в 11:00 часа при края на трасето на бул. „Андрей Ляпчев“ до метростанция „Младост 3“.

Новият булевард ще бъде с дължина 1,4 километра и ще свързва кварталите „Младост 3“ и „Дружба“.

Проектът предвижда изграждането на четирилентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротоари. Предвидено е и изграждането на ново улично осветление.

Строителството на бул. „Копенхаген“ е част от планираното развитие на транспортната инфраструктура в източната част на столицата и трябва да осигури нова връзка между „Младост“ и „Дружба“.

Предстои изграждането на обособено трамвайно трасе за широко междурелсие, широки тротоари с озеленяване и трамвайно обръщало до метростанцията. След строителството трябва трамвайна линия 20 да се удължи.

Това ще е първото разширение на трамвайната мрежа на София от 2008 г. насам, което дава възможност трамвайният транспорт да навлезе в “Младост” и да стане допълващ метрото гръбнак на кварталния транспорт.

Пътната връзка между “Дружба” и Младост” е планирана още от 80-те на миналия век. Действащите устройствени решения стъпват на заповед на главния архитект от 28 юли 1986 г., допълнени с решения на Столичния общински съвет от 2000 и 2001 г.

През 80-те години е изградена трамвайна линия от “Искърско шосе” до “Младост”, но впоследствие част от нея е демонтирана.

През 2018 г. СОС одобрява изменение на Подробния устройствен план за уличната регулация по това трасе.