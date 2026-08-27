Уволниха подполковник - подозират злоупотреби за стотици милиони в Българската армия

След заседние на Министерския съвет министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира и случая с отстраняването на подп. Иван Хасъмски. "Той е бивш подполковник, офицер от запаса. Беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация. Работихме чудесно с "Военна полиция", която свърши наистина прекрасна работа. Оттук нататък работата е на Военната прокуратура", изтъкна той, цитиран от Нова телевизия.

На въпрос за каква злоупотреба е санкциониран подполковникът Димитър Стоянов подчерта: "По средствата за масова информация излезе някаква информация, че има нарушения при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки. И най-вероятно има финансови злоупотреби".

И беше категоричен, че не става въпрос за чистка. "Това са нормални действия при една такава ситуация. И бъдете сигурни, че при най-малкото съмнение ще повторя същия начин на работа от наша страна. Също ще поискам проверки от Военна полиция. Направо ще заповядам проверки от "Военна полиция" и ще освобождавам хора", обеща ресорният министър. Той подчерта, че към момента по казуса няма други освободени от работа.



Разследване за корупция и злоупотреби при военни сделки са започнали служба “Военна полиция” и Военната прокуратура, научи “24 часа”. В Министерството на отбраната вече има първи уволнения заради проверките. В началото на тази седмица е бил отстранен подп. Иван Хасъмски от дирекция “Политика по въоръженията” - наследник на съществувалата доскоро дирекция “Инвестиции в отбраната”, на която Хасъмски бе зам.-шеф.

Според източници на “24 часа” във вторник Иван Хасъмски е бил изведен от кабинета си в Министерството на отбраната от военни полицаи.

Той е бил уволнен от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Процедурата е била ускорена от факта, че Хасъмски вече е пенсионер. През ноември миналата година е навършил 60 г. От Министерството на отбраната потвърдиха пред “24 часа”, че Хасъмски е бил освободен заради разследване на злоупотреби. Иван Хасъмски е освободен от длъжност поради придобито право на пенсия и във връзка с образувано досъдебно производство под надзора на Военно-окръжна прокуратура - София. Министерството на отбраната не може да предостави допълнителна информация по случая, гласи отговорът на МО на изпратени от “24 часа” въпроси.

От медията са изпратили запитване към Военно-окръжната прокуратура за делото, по кой член от Наказателния кодекс са престъпленията, които се разследват, и има ли обвиняеми. Засега отговори не били получени.

Военната прокуратура работи по случая от юни, когато е сезирана от Министерството на отбраната за договори, платени авансово и без банкови гаранции. По някои от тях били представени и фалшиви документи. През годините Иван Хасъмски е бил част от повечето проекти за модернизация на армията, но в по-големите неговата дирекция е играла по-скоро спомагателна роля. През Хасъмски и дирекция “Инвестиции в отбраната” обаче са минавали проектите за модернизация на авиобаза “Граф Игнатиево”, за да приеме новите изтребители F-16, както и утилизацията на боеприпаси по сделката с ВМЗ, при която заводът взе стари снаряди от военните, за да ги модернизира и продаде на Украйна.

Самият Иван Хасъмски е бил в ролята на възложител от страна на министерството по редица обществени поръчки като покупка на бронирани автомобили и доставката на негодни парашути за специалните сили през 2013 година.

Според информация на “24 часа” сегашното разследване срещу Хасъмски е заради проекти от модернизацията на авиобаза “Граф Игнатиево”. Там вече са инвестирани над 300 млн. евро, като базата все още не е напълно готова, стана ясно през юли при посещение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Според първоначалните планове ремонтът трябваше да излезе 300 млн. лева, но сумата продължава да расте и няма да е изненада, ако стигне 1 млрд. лева (500 млн. евро).

Част от средствата за ремонтите в “Граф Игнатиево” са разплатени без конкурси. Министерството на отбраната избра фирмите по изключение от Закона за обществени поръчки, каквато възможност има за сектора на сигурността и през годините ведомството редовно я използва. Един от големите скандали преди година бе за изграждането на хангари за изтребителите F-16, когато четири договора на обща стойност около 500 млн. лв. бяха възложени без конкурси за обществена поръчка.

В тези договори бе замесено и името на тогавашният зам.-министър на отбраната Аделина Николова. “24 часа” не разполага с информация Николова засега да е част от разследването. И тя като Хасъмски е дългогодишен кадър на МО, където постъпва през 2015 г. като експерт в дирекция “Обществени поръчки в отбраната”. Впоследствие тя се издига до шеф на дирекцията. А през 2024 година със заповед на тогавашния служебен премиер Димитър Главчев Аделина Николова бе назначена за зам.- министър на отбраната.

Тя остана заместник на предходния министър Атанас Запрянов до встъпването на кабинета на Румен Радев. Ресор на Аделина Николова като заместник-министър бе именно модернизацията на армията. През годините тя и Хасъмски са работили заедно по доста от проектите, разказват неофициално източници на “24 часа” от Министерството на отбраната.

Хангарите за F-16 са част и от разследването срещу бившия депутат Джейхан Ибрямов, който беше арестуван през есента на 2024 г. с белязани 100 хил. лв. Според обвинението той е взел парите от бизнесмена Мирослав Тодоров с обещанието да повлияе на длъжностни лица в Министерството на отбраната и да му осигури договори за изграждането им. Ибрямов беше дългогодишен член на Комисията по отбрана в парламента и често е задавал въпроси на министрите за изграждането на съоръженията, още преди първите самолети да пристигнат у нас. Свидетелят срещу него даде показания, че Ибрямов му предлагал няколко големи обекта, за които могат да се сключат договори без търг и с 30% авансово плащане.

Съпругата на Иван Хасъмски Катя Хасъмска е съдия от гражданското отделение на брачната колегия от Софийския градски съд, показва проверка на “24 часа”. Той не подава декларации пред Сметната палата за имущество, но го прави пред Инспектората на ВСС. Още през 2018 г. е декларирала 290 хил. лв. лични средства на банков влог, а за съпруга си - депозити от 314 хил. лв., 4000 долара и 8900 евро.