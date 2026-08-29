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От неизправен хладилник е тръгнал пожарът в Созопол (СНИМКИ)

25 души са евакуирани

29.08.2026 | 09:56 ч. Обновена: 29.08.2026 | 10:03 ч. 5

БГНЕС

БГНЕС

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Причината за пожара, който избухна рано тази сутрин в крайбрежно заведение в Созопол, е неизправен хладилник, съобщава Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас. 

Сигналът за инцидента е подаден около 5:00 часа, припомня БТА.

Пожарът е предизвикал силно задимяване и се е разпространил към близко разположени хотели и почивни бази, което е наложило евакуацията на около 25 летовници. Те са изведени на безопасно място.

Напълно е изгоряла дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.  На място все още има противопожарни автомобили.

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Тагове:

Созопол пожар евакуирани неизправен хладилник
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