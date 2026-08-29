От неизправен хладилник е тръгнал пожарът в Созопол (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 3 / 3

Причината за пожара, който избухна рано тази сутрин в крайбрежно заведение в Созопол, е неизправен хладилник, съобщава Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:00 часа, припомня БТА.

Пожарът е предизвикал силно задимяване и се е разпространил към близко разположени хотели и почивни бази, което е наложило евакуацията на около 25 летовници. Те са изведени на безопасно място.

Напълно е изгоряла дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града. На място все още има противопожарни автомобили.