Русия иска да подкопае НАТО, но какво може да предприеме Путин

"Знаем какво планирате и няма да ви позволим да се измъкнете безнаказано. Затова не го правете", в общи линии това е посланието, което се предполага, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е отправил през седмицата по време на рядкото си посещение в Москва за среща с руските си колеги.

Планът, който Ратклиф вероятно е имал предвид, е евентуално руско нападение срещу НАТО - сценарий, за който различни западни правителства предупреждават от известно време.

Реалността обаче може да се окаже по-сложна. Всъщност, според информации от петък, разузнавателните служби смятат, че руският лидер не желае пряк военен сблъсък с Алианса, но има "апетит“ за провеждане на "хибридни операции“ срещу страните членки.

Тези действия от своя страна крият риск от "погрешна преценка“, която би могла неволно да провокира конфронтация с НАТО, предупредиха западни представители.

Какви варианти всъщност може да обмисля Русия? Каква би могла да бъде целта им? И къде в региона на Северния Атлантик би могъл да бъде нанесен удар или поредица от удари?

Вариант 1: Нападение по модела на Крим срещу съседни държави от НАТО

Това е най-обсъжданият от вариантите, разглеждани от руския президент Владимир Путин. Още от момента, в който руските войски навлязоха в Крим и Донбас през 2014 г., западните стратези допускат възможността за повторение на сценария в балтийските държави.

"Активисти“, в действителност руски агенти под прикритие, биха организирали протести, породени от изкуствено създадено недоволство сред етническото руско малцинство в градове като естонския Нарва или латвийския Даугавпилс.

Под прикритието на тези "протести“ руски войски - първоначално без официално признаване на присъствието им и облечени в цивилни дрехи – биха преминали границата и биха поели контрола над ключови градове.

На теория НАТО би се оказало пред дилема: дали това е руска атака, или просто изблик на "улична демокрация“? Въпрос за армията или за полицията? Трябва ли да се стреля по „протестиращи“?

И докато НАТО се колебае, може да последва навлизане на униформени войски под предлог за "поддържане на мира“. В рамките на броени дни Русия би могла на практика да установи контрол над част от територията на НАТО, пише The Telegraph.

Проблемът с този сценарий е, че е трудно един и същ трик да се приложи два пъти. Още от събитията в Крим насам правителствата на Естония, Латвия и Литва се подготвят именно за такъв сценарий. Този път подобна тактика няма да срещне колебание. Ако по улиците на Нарва се появят еквиваленти на мистериозните кримски "малки зелени човечета“ от 2014 г., те просто ще бъдат застреляни.

Вариант 2: Конвенционална атака срещу съседни държави

Това е най-лошият, макар и най-малко вероятен сценарий: директна конвенционална атака. Едновременно нахлуване откъм Калининград и Беларус пресича "Сувалкския коридор“ - тесния участък от границата между Полша и Литва.

Междувременно руски десантчици или морски пехотинци дебаркират на Готланд – шведски остров в Балтийско море - и изграждат "чадър“ за противовъздушна отбрана, който неутрализира превъзхождащите въздушни сили на НАТО и възпрепятства снабдяването по въздух.

Трите балтийски държави се оказват откъснати от останалата част на НАТО както по суша, така и по въздух. Закалени в битките в Украйна подразделения за управление на дронове изпълват небето с ударни безпилотни летателни апарати (БЛА), унищожавайки изолираните балтийски и съюзнически войски – включително британска бойна група от 900 души, разположена в Естония - още преди те дори да зърнат руски войник, по когото да открият огън.

Войските на НАТО, непривикнали към воденето на война с дронове по модела на конфликта в Украйна, бързо се пречупват. Руските сухопътни сили разчистват остатъците от съпротивата, докато настъпват към Талин, Рига и Вилнюс.

Подобно на сценария с Крим, за тази ситуация са провеждани мащабни учения. Конвенционалните сили на Русия са толкова изцяло ангажирани в Украйна, че в момента няма голямо бойноспособно подразделение в обсега на естонската граница. Освен това ситуацията е благоприятна за силните страни на Запада.

"Ако руски войски пресекат границата с Естония, всички знаят какъв е редът на действие“, казва Марк Галеоти, експерт по руските служби за сигурност. Руските настъпващи сили биха били атакувани, а военновъздушните и ракетните способности на НАТО биха били насочени срещу техните подразделения за тилово осигуряване.

Вариант 3: Навлизане на територията

Всичко това подчертава значението на двусмислието. Руски хеликоптер получава повреда в двигателя и извършва "аварийно кацане“ непосредствено отвъд границата с Калининград - руския балтийски ексклав.

Изпраща се "спасителен екип“, който да обезопаси мястото на територията на съседна Полша или Литва и да прибере екипажа. Един спасителен екип, по всяка вероятност невъоръжен, очевидно не представлява такъв тип нахлуване, срещу какъвто е насочена защитата по силата на Член 5.

Но дори и да се изтеглят бързо, те вече са демонстрирали способността на Русия да прониква безнаказано на територията на НАТО.

Съществуват множество вариации на сценария със "загубения хеликоптер“, включително ракети и дронове, които "случайно“ пресичат въздушното пространство на Украйна и се разбиват в Полша, Румъния или Молдова. През последните месеци се наблюдава нарастващ брой именно на такива "инциденти“.

В скорошен доклад Центърът за анализ на европейската политика (CEPA) очертава пет ескалиращи нива на подобни атаки - от единично навлизане или гранична разузнавателна акция до масирано нахлуване или хибридна атака с тежки последици.

Всички те са замислени така, че да се "извършват под прага [на открита война], като се използва фактът, че за западните правителства е трудно бързо да разберат какво се е случило, да установят извършителя и след това да определят дали става въпрос за активна война, или не. Така че, докато те преминат през този процес, ситуацията вече се е променила, а руснаците са се измъкнали безнаказано“, казва Сам Грийн, професор по руска политика в "Кингс Колидж“ (Лондон) и един от авторите на доклада на CEPA.

Вариант 4: Операция под "фалшив флаг“

В най-простия си вид подобни нахлувания са краткотрайни и не водят до човешки жертви, като целта им е по-скоро да изпратят сигнал. Напоследък обаче сред западните експерти по сигурността се прокрадват опасения, че Русия може би планира нещо по-мащабно и драматично.

Все по-често се появяват сведения, че Кремъл трупа запаси от пленени или разбили се украински дронове. Те биха могли да бъдат използвани за операция под "фалшив флаг“, целяща да подкопае единството на НАТО и подкрепата за Украйна. Сценарият би могъл да включва инсценировка, при която масиран въздушен удар срещу Русия се обърква трагично и вместо това поразява територията на държава, намираща се на предната линия на конфликта. Полша, където вече се наблюдава засилване на антиукраинските настроения, би могла да се окаже примамлива мишена за подобен удар.

Този сценарий е по-вероятен от нападение срещу съседни страни от НАТО по модела на анексирането на Крим и би могъл да постигне желания политически ефект. Въпреки това, макар "самото начало на инцидента да изглежда сравнително просто, не е толкова ясно как Русия би се възползвала от него, за да разедини НАТО и да го превърне в повод за последващи действия“, отбелязва Киър Джайлс, асоцииран сътрудник в програмата "Русия и Евразия“ към "Чатъм Хаус“. "Каква точно би била веригата от събития между провокирането на разединяващ инцидент от страна на Русия и постигането на крайната ѝ цел - неутрализирането на НАТО?“

Вариант 5: Саботаж в Европа

Русия обаче не е длъжна да се ограничава само до държавите на "първа линия“. Тя вече е демонстрирала способността си да извършва саботажи и покушения в цяла Европа, като често се насочва към държави, които може би са по-малко подготвени за подобни заплахи в сравнение с нейните преки съседи.

"Когато търсим слабите места на НАТО, трябва да гледаме отвъд държавите на първа линия, тъй като те са трудни мишени; в Европа има други страни, които са много по-изкушаващи [за Русия] и представляват много по-лесни и привлекателни цели, оставени - относително казано - без защита“, казва Джайлс.

Сред скорошните подозрителни инциденти са откриването на дрон с експлозив близо до украински самолет на летище Лайпциг в Германия на 4 август, както и мистериозна експлозия в италиански склад за боеприпаси седмица по-късно.

Общото между тези два случая обаче е, че при тях няма пострадали хора. Ако Путин търси начин да изпита НАТО, логична следваща стъпка би била да нареди операция, която да доведе до човешки жертви.

Дерайлиране на влак или взривяване на завод, причиняващи не само икономически, но и човешки загуби, биха могли да осигурят онзи "инструмент за принуда“, към който Русия се стреми – стига тя да прецени, че НАТО няма да отвърне със сила.

"Ако става въпрос за саботаж, довел до сериозни човешки жертви - това е лошо, но дали в отговор на това се изстрелват ракети?", казва Галеоти.

Тъй като Русия не може да знае със сигурност какво ниво на силово въздействие би променило политиката на Запада в желаната от нея посока (а именно - прекратяване или драстично ограничаване на подкрепата за Украйна), подобни операции крият сериозни рискове, тъй като могат да провокират силов отговор, за който Русия по-късно би съжалявала.

"Рискът тук не е, че ние спим, докато Русия подготвя нахлуване. Рискът е, че поради липсата на ясна сметка за съотношението между риск и полза от страна на Русия, тя може да допусне грешка", на мнение е Грийн.

Вариант 6: Кибератака

Кибервойната до голяма степен попада в същата категория като саботажа. Тя може да удари навсякъде, трудно е да се определи нейният произход и може да бъде потенциално опустошителна.

Тя също попада в двусмислената "невоенна, но все пак потенциално подобна на Член 5 територия“, казва Галеоти.

Технически, системните кибератаки се считат за основание за задействане на клаузата за колективна отбрана на НАТО. Но по своята същност те са трудни за определяне и не е ясно какво би включвал отговорът.

Здравните системи са особено уязвими към претоварване, казва Джайлс.

Хипотетична атака, която "срива компютърните системи за кръвопреливане на NHS, така че никой не знае къде се намира О-позитивната кръв“, със сигурност би струвала човешки животи и би разпространила тревога.

Не е нужно да е толкова фатална. Сривът на фондова борса, за да се разпространи паника на пазара, или затварянето на ключово летище може да причини огромни неудобства, които биха могли да повлияят на вземането на политически решения.

Както всички други варианти, експертите очакват Кремъл да калибрира подобни атаки до ниво точно под това, което би предизвикало значителен ответен удар.

И именно тук се крие ключът към възпирането му. Ако Ратклиф от ЦРУ е дал ясно да се разбере на Русия, че процесът на установяване на извършителя и последващият отговор ще бъдат много по-бързи, отколкото Русия е свикнала, "това би могло да започне да налага известна дисциплина върху действията ѝ“, твърди Грийн.