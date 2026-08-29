Гришо излиза срещу австралиец на старта в Ню Йорк

Тенисистът Григор Димитров излиза срещу австралиеца Алексей Попирин в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Надпреварата стартира утре, а за да участва българинът премина през три кръга квалификации.

Димитров и Попирин имат четири изиграни мача помежду си като всеки от тях има по две победи.

Последната им среща бе на Мастърса в Шанхай през 2024, когато Григор се наложи в два сета. По-рано същата година Попирин направи обрат в Канада, преди да вдигне най-голямата титла в кариерата си.

Григор попадна в горната част на схемата и в трети кръг може да се изправи срещу поставения под номер 1 Александър Зверев. / БГНЕС