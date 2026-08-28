Денков коментира ареста в Струмяни, загатна за “грузински сценарий”

Бившият премиер акад. Николай Денков също коментира ареста на Гергана Петрова.

"Старият модел ги наричаше "мисирки", уволняваше ги и ги назначаваше вместо шефовете им. А на непослушните организираше кални атаки по жълти медии. "Новият модел" вдига летвата - за всеки случай ги арестува. Явно някой тества грузинския сценарий, но вярвам, че не е случил на народ”, се казва още в съобщението на Денков.

“При цялата пропаганда и завладяна държавна машина, българите са свободни хора и няма да търпят това", написа депутатът от ПП.

Припомняме, че по случая премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и НСО. Оттам уточняват, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции.

От МВР вече обявиха, че органите на реда са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ. Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.