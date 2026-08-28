МВР обясни за ареста на журналист в Струмяни при посещението на Радев

От МВР излязоха с информация относно арестите по време на посещението на премиера Румен Радев при бедствието в Струмяни. На кадри по-рано днес се видя как журналистката Гергана Петрова, която е и доброволец в селото след бедствието, бива задържана.

"Във връзка с медийни запитвания уточняваме: Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.

След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

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Арести по време на посещението на Радев в Струмяни, кадри показват как полицай пребива мъж ВИДЕО Свързани статии

"Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена", съобщават от МВР.

Интересно е да се отбележи, че във видеото Петрова на няколко пъти казва, че е предоставила личен документ.

"Взехте ми личната карта. Проверихте ме. Нищо лощо не съм направила", казва тя във видео, широко разспространено онлайн.

Друг клип показва и още един арест в Струмяни, на възрастен мъж. На тях се вижда, как полицай го пребива, след като той отказва да се предаде.

МВР все още не е коментирало какво е провокирало това насилие и дали служителят на реда ще бъде санкциониран.