МВР обясни за ареста на журналист в Струмяни при посещението на Радев

От МВР излязоха с информация относно арестите по време на посещението на премиера Румен Радев при бедствието в Струмяни. На кадри по-рано днес се видя как журналистката Гергана Петрова, която е и доброволец в селото след бедствието, бива задържана.
"Във връзка с медийни запитвания уточняваме: Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта.
След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
"Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена", съобщават от МВР.
Интересно е да се отбележи, че във видеото Петрова на няколко пъти казва, че е предоставила личен документ.
"Взехте ми личната карта. Проверихте ме. Нищо лощо не съм направила", казва тя във видео, широко разспространено онлайн.
Друг клип показва и още един арест в Струмяни, на възрастен мъж. На тях се вижда, как полицай го пребива, след като той отказва да се предаде.
МВР все още не е коментирало какво е провокирало това насилие и дали служителят на реда ще бъде санкциониран.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.