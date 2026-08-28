Премиерът Радев разпореди проверка по случая в Струмяни

От правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая със задържаната Гергана Петрова.
Премиерът иска проверка от страна на МВР и НСО.
“Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя”, се казва още в съобщението на пресслужбата на премиера.
Припомняме, че по време на посещението на премиера в наводненото село Струмяни бяха извършени два ареста.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.