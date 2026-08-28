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Премиерът Радев разпореди проверка по случая в Струмяни

Арестите са станали в присъствието на Радев

28.08.2026 | 15:16 ч. Обновена: 28.08.2026 | 15:19 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

От правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая със задържаната Гергана Петрова.

Премиерът иска проверка от страна на МВР и НСО. 

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“Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя”, се казва още в съобщението на пресслужбата на премиера.

Припомняме, че по време на посещението на премиера в наводненото село Струмяни бяха извършени два ареста.

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Тагове:

Румен Радев Струмяни арести Гергана Петрова
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