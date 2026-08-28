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12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор, задържаха ги

Групата успяла да премахне решетките на прозорците

28.08.2026 | 19:08 ч. Обновена: 28.08.2026 | 19:27 ч. 4
Снимка: Старият мост

Снимка: Старият мост

12 бeжaнци, зaдъpжaни в цeнтъpa oт зaтвopeн тип в cвилeнгpaдcĸoтo ceлo Πъcтpoгop, ca избягaли много рано тази сутрин около 2 часа, след като успели да премахнат решетки на прозорците. 

Трима са задържани на място в двора. 

Другите са се покатерили на гаражна сграда в двора и са успели да преодолеят високата ограда. Веднага е организирана акция, при която десетима души са били задържани. „Към момента всички те са установени и задържани“, каза за БТА старши комисар Христов, като добави, че са установени на километри от Пъстрогор.

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Двама от мигрантите са били заловени край Момково. 

В центъра в Пъстрогор в момента са настанени около 100 души. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.Задържаните в центъра са предимно от страни от Африка. По случая няма официална информация от МВР.

Това е вторият подобен инцидент в центъра. В края на месец юли оттам  успя да избяга чужденец, който дори е откраднал автомобила на кмета на Пастрогор. Колата е била открита десетина дни по-късно във Видин. Няма данни дали избягалият тогава мъж е бил задържан.
След предишния инцидент МВР е издало предписания на Държавната агенция за бежанците за повишаване на сигурността в обекта. Сред набелязаните мерки са укрепване на решетките на прозорците, засилване на охраната и поставяне на допълнителна мрежа по външната ограда.

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Тагове:

12 мигранти избягаха бежански център Пъстрогор
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