12 мигранти избягаха от центъра в Пъстрогор, задържаха ги

12 бeжaнци, зaдъpжaни в цeнтъpa oт зaтвopeн тип в cвилeнгpaдcĸoтo ceлo Πъcтpoгop, ca избягaли много рано тази сутрин около 2 часа, след като успели да премахнат решетки на прозорците.

Трима са задържани на място в двора.

Другите са се покатерили на гаражна сграда в двора и са успели да преодолеят високата ограда. Веднага е организирана акция, при която десетима души са били задържани. „Към момента всички те са установени и задържани“, каза за БТА старши комисар Христов, като добави, че са установени на километри от Пъстрогор.

Двама от мигрантите са били заловени край Момково.

В центъра в Пъстрогор в момента са настанени около 100 души. От началото на тази година той функционира като обект от затворен тип.Задържаните в центъра са предимно от страни от Африка. По случая няма официална информация от МВР.

Това е вторият подобен инцидент в центъра. В края на месец юли оттам успя да избяга чужденец, който дори е откраднал автомобила на кмета на Пастрогор. Колата е била открита десетина дни по-късно във Видин. Няма данни дали избягалият тогава мъж е бил задържан.

След предишния инцидент МВР е издало предписания на Държавната агенция за бежанците за повишаване на сигурността в обекта. Сред набелязаните мерки са укрепване на решетките на прозорците, засилване на охраната и поставяне на допълнителна мрежа по външната ограда.