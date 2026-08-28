Ръстът на нощувките по време на Евровизия е 200-300%

Една европейска регулация, която влезе в сила през май, ще накара всички собственици на места за настаняване у нас да се регистрират, за да не загубят достъп до хотелиерските платформи. Една от причините Бургас да вземе домакинството на Евровизия е огромната леглова база в Слънчев бряг и курортите наоколо. ChatGPT и Claude променят начина, по който хората откриват местата за настаняване. Това обаче е само междинна стъпка - в близко бъдеще ние ще казваме на AI агентите да ни направят резервацията. Това коментира Борис Павлов, председател на Асоциацията за туристически имоти и иновации (съосновател на OnSeason), в предаването „Бизнес Старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) съществува от 2019 г. и изискването ваканционните имоти да бъдат регистрирани е от тогава, но друг въпрос е дали се спазва.

Това, което сега се променя и ще накара всички собственици на места за настаняване да се регистрират (от октомври трябва по думите на ресорния министър – бел. ред.), е една европейска регулация, която влезе в сила през май, посочва Павлов. Чрез тази регулация се проверява, че има един обмен на данни между всяка членка на ЕС и платформите за настаняване, обяснява той.

От една страна държавата подава информация в ЕСТИ кои апартаменти са регистрирани, а платформите подават информация кои имат обяви. „Когато има несъответствие платформата е длъжна да свали съответната обява.“

В момента около половината апартаменти, които се отдават под наем краткосрочно, са регистрирани, а още по-малко са платили всички дължими данъци и такси. Много хора в момента не регистрират имотите си, защото няма последствия, макар че има предвидени санкции. Последицата ще бъда премахването на обявата от големите платформи.

Някои собственици на такива имоти наистина си имат свои сайтове, но това не значи че получават резервации чрез тях. Освен ако един собственик няма утвърден бранд и утвърдени гости, които идват всяка година, той е зависим от платформите, констатира Борис Павлов. Изискваният за регистрация са малко сложни административно, но като стойност данъците и таксите не са големи, като понякога са по-малки от тези при дългосрочното отдаване под наем.

Във връзка с Евровизия трябва да кажем, че в Бургас и региона има около 3 хил. имота за гости, което означава 7-8 хил. легла, което не малко, но не е и много. Една от причините обаче Бургас да вземе домакинството на музикалното събитие е огромната леглова база в Слънчев бряг и курортите наоколо, убеден е председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации.

Смятам, че много апартаменти ще излязат на пазара за целия сезон 2027 г. Не мисля, че ще има голям ефект от баснословните суми за нощувки, които сега виждаме в интернет. Това са по-скоро опити тези имоти да станат по-популярни, което си е стратегия, тъй като се отчита като активност от алгоритмите, а те хората влизат просто да се посмеят малко.

Бургас и регионът със сигурност са готови за Евровизия, като няма да има съществен дългосрочен ефект върху пазара на нощувки, смята той.

Нормално е, когато един хотелиер не знае как да продава продукта си, да сложи първо изключително висока цена, докато види как се движи пазарът, след което я смъква, което също се отчита от алгоритмите като благоприятно.

„Практиката показва, че ръстът на нощувките по време на Евровизия е 200-300%.“

Първата резервация на имот чрез AI се случи през май в тестова среда, като ChatGPT и Claude променят начина, по който хората откриват местата за настаняване, изтъква съоснователят на OnSeason. За да сме откриваеми като хотелиери от AI агентите, трябва да имаме сайт, който да е оптимизиран за тази цел. Има технически параметри и такива, свързани със съдържанието.

Това обаче е само междинна стъпка. В близко бъдеще ние ще казваме на агентите да ни направят резервацията, според Павлов. Това няма да се отрази добре на традиционните платформи, които са изградили доверие към тях, но то ще се трансформира към агентите, които също имат достъп до целия инвентар от предлагане.

„Напълно естествено е AI компаниите да се насочат към трилионния туристически пазар.“

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria