Водата е най-големият проблем за Панамския канал, не политиката

Панамският канал процъфтява благодарение на увеличеното търсене на междуокеанския корабен маршрут, като трафикът се увеличава, а приходите и печалбите достигат рекордни нива.

Най-голямото предизвикателство е водата, тъй като изменението на климата и променящите се модели на валежите ще повлияят на традиционния му бизнес.

Администраторът на канала настоява за диверсификация, включително енергиен коридор и нови терминали за претоварване на контейнери, за да направи канала по-малко зависим от кораби и валежи.

Почти две години след като Доналд Тръмп за първи път заплаши да поеме контрола над Панамския канал, легендарният вододел процъфтява.

Сътресенията в световната търговия, предизвикани от кризата в Ормузкия проток и несигурността около митата на САЩ, увеличиха търсенето на междуокеанския корабен маршрут, като повишиха приходите и печалбите на канала до рекордни нива. Трафикът се е увеличил с над 6% до 10 623 преминавания на кораби през 10-те месеца до юли, което подчертава засиленото му значение за световната търговия.

Корабособствениците са били готови да платят милиони долари на търгове този месец, за да си осигурят един от оскъдните слотове, позволяващи на непланирани кораби да преминават през претоварения воден път.

Изглежда, че Тръмп също е забравил за Панама напоследък, за голямо облекчение на местните жители. Всъщност най-голямото предизвикателство, надвиснало над канала, няма много общо с маниите на Белия дом, съперничеството между САЩ и Китай или сигурността на стратегическата му инфраструктура. Става въпрос за водата.

Климатът

През следващите десетилетия изменението на климата и променящите се модели на валежите ще имат нарастващо влияние върху традиционния бизнес на канала. Но те също така предоставят възможност за емблематичния воден път да се трансформира от маршрут за кораби в център, където всичко - от товари до енергия - може да се движи от запад на изток и обратно чрез различни връзки, възползвайки се от привилегированото местоположение и тясната география на Панама.

Рикаурте Васкес Моралес, очарователният технократ, чийто седемгодишен мандат като администратор на канала приключва следващия месец, вижда предизвикателството в изместване на фокуса от кораби към товари. „Трябва да диверсифицирате начина, по който ще превозвате товара“, каза ми той тази седмица по време на интервю в историческата сграда на администрацията на Панамския канал. „Страната трябва да се развива в тази посока, основана на факта, че има канала. Той трябва да бъде пресечна точка за всякакви неща.“

Завръщането на Ел Ниньо заплашва да донесе тежка суша в Централна Америка, дотолкова, че Canal Authority, автономният оператор на водния път, известен като ACP, обяви ограничения върху дневните транзитни слотове, считано от септември. Целта е да се спести колкото е възможно повече вода с наближаването на сухия сезон, който обикновено започва през декември.

Валежите в Панама са много непредсказуеми през последните години:

Панамците имат пресни спомени от тежката суша през 2023-2024 г., която принуди канала да намали ежедневния трафик, забавяйки световната търговия и нанасяйки щети на икономиката на страната. Това не беше еднократен случай. Ако има едно място, където въздействието на климатичните промени може да се проследи в реално време, това е Панама.

73-годишният Васкес Моралес казва, че последните 25 години са разкрили „ясна тенденция“ към по-ниски валежи, съчетани с по-голяма нестабилност в циклите на дъждовете, което прави наличието на вода екзистенциален риск за бъдещето на канала. „За разлика от други канали по света, този канал е ограничен от проблемите с дъждовната вода“, каза ми той. „Водата остава критичният фактор.“

Въпреки че Панама се радва на изобилие от хидрологични ресурси, комбинацията от човешка консумация и транзит на товари, заедно с новите модели на валежите, оказва влияние.

Всеки кораб, пресичащ 50-километровия канал, използва около 52 милиона галона, или почти 200 милиона литра, прясна вода, извлечена от изкуствените резервоари на страната.

Водата повдига и спуска плавателните съдове през система от шлюзове, преди да се влее в океана. Но същите езера трябва да задоволяват и нуждите на местното население от питейна вода - а панамците са жадни. По някои показатели Панама е сред страните с най-висока консумация на вода на глава от населението в Латинска Америка.

Това създава нарастващо напрежение между нуждите на човешкото потребление и тези на канала и други бизнеси, което в крайна сметка ще бъде решено чрез инвестиции в инфраструктура, а не чрез геополитика. ACP и Панама в по-широк смисъл ще трябва да ускорят инвестициите в резервоари и пречиствателни станции, като същевременно въведат мерки за опазване на природата, за да се подготвят за бъдеще с по-малко вода.

Дългосрочното решение на канала е проектът за резервоар Рио Индио на стойност 1,5 милиарда долара, който се определя като „най-жизнеспособния вариант“ за гарантиране на вода за повече от 50% от населението и икономическата активност на Панама, включително експлоатацията на канала, през следващите 50 години. След като бъде завършен, потенциално около 2031 или 2032 г., резервоарът значително ще увеличи капацитета за съхранение на вода на канала, осигурявайки застраховка срещу бъдещи суши.

Въпреки това ръководителите на проекти ще трябва да действат с изключителна предпазливост: Социалната цена от преместването на около 500 семейства може да бъде висока. Това би бил първият голям проект, който каналът предприема извън своята територия, а репутацията му сред панамците е заложена на карта.

Във всеки случай, Рио Индио ще бъде ключов инструмент за управление на водите, но няма да накара да вали повече над Панама. Това обяснява защо Васкес настоява за други усилия за диверсификация, включително енергиен коридор с тръбопровод, който би позволил на горивата и петролните продукти да се движат по-бързо от бряг до бряг, освобождавайки капацитет на плавателните съдове.

ACP също така напредва с планове за два нови терминали за претоварване на контейнери, Коросал на Тихия океан и Телферс на Атлантическия, като същевременно работят за разширяване на сухопътен коридор за преминаване на контейнери през провлака.

Тези проекти са в основата на по-широк план за трансформация, който би могъл да направи канала по-малко зависим от корабите и валежите. Васкес казва, че те биха могли да увеличат приходите на ACP до около 10 милиарда долара до 2032 или 2033 г., от почти 6 милиарда долара миналата година. Каналът е изключително печеливш и ориентиран към клиентите бизнес, с марж на печалба от около 65%.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria