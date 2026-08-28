БНТ отговори Столичната община за домакинството за Евровизия

Още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин, Столичната община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Това заявяват от Българската национална телевизия (БНТ) в отговор до столичния кмет относно избора за град домакин на „Евровизия“.

По-рано днес Васил Терзиев изрази надежда, че БНТ ще излезе с някаква позиция, която да даде отговор на въпроса, който вълнува софиянци.

От БНТ заявяват още, че са задължени да внедрят стандартите на EBU, а кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.

„По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия – информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ“, се казва в съобщението на БНТ.

На 20 август Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София.

Двата полуфинала на „Евровизия“ ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота.