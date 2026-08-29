Оцеляват и спазват ли се българските традиции в XXI века

Българските обичаи са живи, променят се и се приспособяват към начина, по който живеем днес, каза Росен Гацин.

В съботното издание на “България сутрин” културният антрополог каза, че представата, че един празник трябва да се изпълнява точно както преди столетия, за да бъде автентичен, трудно може да бъде приложена днес.

Гацин даде пример с момите, които някога са ставали сутрин, за да събират мълчана вода. "Къде са тези моми вече? И къде е тази мълчана вода? Този формат, за който се говори дори по медиите, той не съществува."

Традициите се променят

Според антрополога едни от най-устойчивите стари ритуали са тези, свързани с човешкия живот - раждането, сватбата и смъртта. Част от тях продължават да се спазват и днес, макар предметите и начинът, по който се изпълняват, да са различни.

Гацин даде пример с погачата за 40-я ден след раждането на дете. Ритуалът продължава да съществува, но някои от нещата, които някога са имали конкретна символика и са били изработвани в семейството, днес просто може да бъдат закупени онлайн.

Езичество и християнство се преплитат

Много от традициите, които днес възприемаме като християнски, всъщност носят много по-стар езически пласт.

Пред Bulgaria ON AIR Гацин посочи оброчните кръстове и жертвоприношенията около Илинден, свързани с желанието реколтата да бъде предпазена от градушки.

"Това е едно преплитане между християнство и езичество. Но няма защо да има конфликт между двата полюса. Добра е симбиозата", обясни антропологът.

Според антропологът практически няма изцяло нови ритуали - в съвременните обичаи почти винаги може да бъде открита нишка, която води към старите вярвания. Именно способността им да се променят е една от причините те да продължават да съществуват и днес.

Гледайте видеото с целия разговор.