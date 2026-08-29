Тази нощ в нигерийската столица Ниамей са били чути стрелби и взривове около военна база, прилежаща към международното летище, атакувано два пъти тази година от джихадисти, съобщава Франс прес.

Нигер е управляван от три години от хунта, която се затруднява да сложи край на продължаващото джихадистко насилие в страната.

"Има интензивна стрелба и детонации в района на база 101 в Ниамей", съобщи местен жител, което беше потвърдено от няколко други свидетели. Жител на друг квартал, Койра Кано, в западната част на столицата, заяви около 05:00 ч., че е чул спорадична стрелба с леко оръжие.

В социалните мрежи няколко публикации също споменават стрелба и експлозии в града, особено в административната зона, където се намират президентският дворец и националната телевизия, която все още излъчваше по време на престрелката. Други публикации показват бронирани машини, разположени като подкрепление в квартал близо до летището.

Произходът на стрелбата остава неизвестен и засега няма официално съобщение. Активисти или комуникационни канали, близки до хунтата, обаче твърдят, че "ситуацията е под контрол”, допълва БТА.

Националната телевизия прекъсна

Малко след полунощ националната телевизия в Нигер спря излъчване.

В 9:00 ч. сутринта (08:00 GMT) черен екран замени програмите на Tele Sahel както чрез сателит, така и онлайн. Войниците блокираха достъпа до президентския дворец и националната телевизия, добавиха жителите.

Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), обърнаха гръб на традиционните западни партньори в борбата срещу джихадисткото насилие, особено на Франция, и се стремяха към по-тесни връзки с Русия, без обаче да успеят във възстановяване на сигурността.