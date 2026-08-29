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Президентът за Петрова: Изцяло съм в нейна защита

Йотова обявява кандидата си за вицепрезидент до дни

29.08.2026 | 12:13 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Настоящият президент Илияна Йотова, която ще се включи в надпреварата за президент през есента, заяви, че името на кандидата за вицепрезидент ще стане известно през следващата седмица.

Държавният глава коментира и случая в Струмяни със задържаната Гергана Петрова.

“Заставам изцяло в нейна защита. Най-важното са нейните права и тяхното гарантиране“, посочи Йотова.

Президентът коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По думите ѝ очаква Народното събрание да постигне консенсус по темата, тъй като дълго време не е успявало да избере своите представители.

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Йотова подчерта, че трябва да бъдат предложени достойни кандидати, а процедурата по избора да бъде прозрачна. “Ако отново посеем съмнения в начина, по който се избира ВСС, тогава нищо не сме свършили“, добави президентът.

 

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