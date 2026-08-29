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Украински удари по Крим и Белгород, Русия удари пристанище Николаев

Има един загинал, други трима са ранени

29.08.2026 | 12:00 ч. 14
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров, съобщи в Telegram Михаил Развожаєв, назначеният от Русия губернатор на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Трима души са били убити и девет ранени при атака с украински дрон в руската Белгородска област, съобщиха местните власти в Телеграм. Трима от ранените са в тежко състояние, според същия източник.

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В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Telegram, че неговите сили са ударили претоварен терминал в украинското пристанище Николаев. Поразена е и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали, според министерството. / БТА

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войната в Украйна удари пристанище Крим Севастопол
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