Украински удари по Крим и Белгород, Русия удари пристанище Николаев

Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирания от Русия град Севастопол на Кримския полуостров, съобщи в Telegram Михаил Развожаєв, назначеният от Русия губернатор на града, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Трима души са били убити и девет ранени при атака с украински дрон в руската Белгородска област, съобщиха местните власти в Телеграм. Трима от ранените са в тежко състояние, според същия източник.

В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Telegram, че неговите сили са ударили претоварен терминал в украинското пристанище Николаев. Поразена е и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали, според министерството. / БТА