Дунав пада до невиждани нива на места: Юлиян Попов с важно предупреждение

В повечето точки, които се следят, спадът на нивото на р. Дунав е безпрецедентно. Това заяви в ефира на "Големите последици" Юлиян Попов - бивш министър на околната среда и водите.

"От 1940 година досега - близо 90 години вече, имаме ясна тенденция на спад на нивото. Като се погледне тренда - той е една линия, която върви надолу. Но това, което сега се случи, е безпрецедентно, защото както върви тази линия, изведнъж се счупва надолу с много, много ниско равнище - специално при Оряхово и на други места по Дунав, не всички", каза ексминистърът пред Bulgaria ON AIR.

"Дунав няма да пресъхне, не мога да си представя, че ще пресъхне. Дунав не е канал, който тръгва от Германия и стига до Черно море. Той е една огромна водосборна зона, която покрива около 870 хиляди квадратни километра - това е 7,5 пъти територията на България. Дунав е индикация за екологичното състояние на тези 870 хиляди квадратни километра", обобщи Попов.