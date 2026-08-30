Храните на едро се люшкат: тиквичките поскъпнаха с 18%, ябълките поевтиняха с 13%

Цените на основните хранителни продукти на едро остават под силен натиск от сезонните промени, като в рамките на една седмица едни от най-масовите плодове и зеленчуци поевтиняват двуцифрено, а други рязко поскъпват. Най-голям скок е отчетен при тиквичките, докато ябълките, доматите, зеленият фасул и част от зеленчуците продължават да поевтиняват.

Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 24–28 август 2026 г., сравнени с предходната седмица – 17–21 август.

Най-голямото поскъпване сред наблюдаваните продукти е при тиквичките – със 17,65%, като килограмът достига 0,76 евро при 0,65 евро седмица по-рано. Само за няколко дни цената им се е увеличила с 11 евроцента.

При яйцата също е отчетено увеличение от 4,17%, а пилешките бутове поскъпват с 4,24%. Прасковите са с 3,52% по-скъпи спрямо предходната седмица, а фасулът – със 7,28%. Лещата също продължава да поскъпва – с 3,41%.

На другия полюс са ябълките, които бележат най-сериозното поевтиняване – 13,11% за седмица. Средната цена на едро пада до 1,10 евро за килограм от 1,27 евро седмица по-рано.

Значително поевтиняване има и при зелето – с 11,66%, морковите – с 10,26%, зелената салата – с 10,56%, както и червения пипер – със 7,27%. При лука спадът е 4,97%, а при картофите – 9,63%.

При плодовете кайсиите са поевтинели с 0,00% спрямо предходната седмица, като средната цена се запазва на 1,20 евро за килограм. Лимоните са с 1,85% по-евтини, а прасковите, въпреки седмичния ръст спрямо предходния период, са на по-ниска цена в последния ден от наблюдението.

Интересна динамика се наблюдава при доматите и краставиците. Доматите са поевтинели с 4,53% за седмица и достигат 0,97 евро за килограм. Краставиците също вече са с 1,80% под нивото от предходната седмица – 1,20 евро за килограм.

При основните хранителни продукти картината е по-умерена. Кашкавалът „Витоша“ поевтинява с 1,73% за седмица до 9,10 евро за килограм, докато кравето сирене отчита минимален ръст от 0,13% и достига 6,16 евро.

Маслото е с 4,26% по-евтино и се търгува средно за 1,44 евро за пакет от 125 грама. Прясното мляко също поевтинява – с 3,98%, до 1,11 евро за литър. Олиото се задържа на относително стабилни нива – 1,70 евро за литър, или с 3,08% под цената от предходната седмица.

При месото тенденцията е по-скоро към поскъпване. Пилешките бутове са с 4,24% по-скъпи, пилешките гърди – с 0,87%, а замразеното пиле – с 1,10%. Поскъпване от 2,38% има и при пилешките кренвирши.

При колбасите обаче движението е различно. Малотрайните колбаси поскъпват с 1,93%, докато трайният варено-пушен салам поевтинява с 1,40%.

Зеленчуковият пазар остава най-динамичен

Данните показват ясно, че именно при плодовете и зеленчуците са най-силните ценови движения. Това е логично за края на август, когато сезонното предлагане се променя бързо, но мащабът на някои от колебанията е значителен.

Само за седмица тиквичките се движат в посока нагоре с близо 18%, докато ябълките поевтиняват с над 13%. Зелето, морковите и зелената салата също регистрират двуцифрени спадове.

При чушките картината е смесена – червеният пипер поевтинява със 7,27%, докато зеленият поскъпва с 2,89%.

Това означава, че зад общото движение на цените на храните стои не една единствена тенденция, а комбинация от сезонност, предлагане и конкретната динамика при отделните продукти.

Разликите по региони също са сериозни

Данните на ДКСБТ показват значителни ценови диапазони между отделните региони на страната. При някои основни продукти разликата между минималната и максималната цена е чувствителна.

Особено ясно това се вижда при млечните продукти и някои основни храни. В София например килограм кашкавал „Витоша“ се предлага в диапазона 9,20–9,82 евро, докато в Пловдив достига 12,90 евро. При кравето сирене също се наблюдават сериозни регионални разлики.

При фасула диапазоните също са широки – от около 1,40–1,79 евро в някои области до над 2,70 евро в Ямбол, докато при лещата цените варират значително между отделните тържища.

Така картината от тържищата показва не просто дали храните поскъпват или поевтиняват, а колко различна може да бъде цената на един и същ продукт в зависимост от региона и конкретното тържище.

Какво показва седмицата?

Най-важният извод от данните за 24–28 август е, че няма масово и еднопосочно движение на цените. При основните храни промените са сравнително умерени, докато при плодовете и зеленчуците колебанията са значително по-резки.

Потребителската кошница следователно не поевтинява равномерно. Докато част от сезонните зеленчуци и плодове стават осезаемо по-достъпни на едро, други продукти, сред които тиквички, фасул, яйца и пилешки бутове, вървят нагоре.

А голямата разлика между цените в отделните региони показва още един фактор, който остава извън простата статистика за средната цена – мястото, на което потребителят купува, може да има съществено значение за крайния му разход.