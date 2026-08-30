Най-малко един загинал при стрелба в северната част на Швейцария

Най-малко един човек е загинал при стрелба, открита по време на събитие в северната част на Швейцария, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Още петима души са ранени - един от тях сериозно. Засега няма информация за извършителя или за мотивите му.

На място се провежда мащабна полицейска операция, като обществеността е призована да избягва района.

Видеоклип, публикуван от швейцарския вестник "Блик”, за който се твърди, че е бил записан близо до мястото на престъплението, показва около 10 изстрела.

Вестникът цитира говорителка на полицията, която казва, че мястото на престъплението е хиподрум. По време на изстрелите в малките часове на нощта там се е провеждало рейв парти. Около 3500 души са присъствали на годишното техно парти между 15:00 ч. в събота и 2:00 ч. сутринта в неделя. Говорителката на полицията Ванеса Ръмполд каза пред вестника, че стрелбата е станала на хиподрума, където се е провело събитието. „Няколко изстрела са били произведени в голяма група хора“, добави тя. Един свидетел съобщи за „залпове от огнестрелно оръжие“.