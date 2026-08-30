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Тежка катастрофа край Асеновград: Един загинал и четирима ранени

Два автомобила „Мерцедес“ са се ударили челно между селата Козаново и Патриарх Евтимово

30.08.2026 | 10:20 ч. 6
Снимка: Скрийн, фейсбук

Снимка: Скрийн, фейсбук

Един човек е загинал, а още четирима са ранени при катастрофа между селата Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на телефон 112 половин час след полунощ днес.

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При все още неизяснени обстоятелства челно са се ударили два автомобила „Мерцедес“. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите – на 72 г., а в болница е транспортиран негов спътник.

Спешна медицинска помощ се оказва и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено. Образувано е досъдебно производство в РУ – Асеновград, посочиха още от полицията. 

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