Буря прекъсна концерта на Judas Priest в София, но метъл легендите се върнаха на сцената

Гръмотевична буря прекъсна за около половин час концерта на Judas Priest в София, но британските метъл легенди се върнаха на сцената и довършиха шоуто си пред публиката във Vidas Art Arena. Групата пристигна у нас като част от европейското си турне „Faithkeepers“, а вечерта се превърна в необичайна среща между хеви метъла и стихията, предаде репортер на БГНЕС

Judas Priest започнаха концерта около 20:45 часа. Роб Халфорд и музикантите му преминаха през поредица от песни от различни периоди на близо шестдесетгодишната история на групата, сред които „You've Got Another Thing Comin'“, „Metal Gods“, „Breaking the Law“, „The Ripper“ и „The Sentinel“.

Именно след „The Sentinel“ времето наложи принудителна пауза. Над София се разрази силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд и светкавици. Заради условията концертът беше временно спрян, а публиката изчака промяната на времето, преди музикантите отново да излязат пред нея.

Малко по-късно Халфорд и групата се върнаха на сцената и продължиха от мястото, на което бяха прекъснали. Сред изпълнените след паузата песни бяха „Desert Plains“, „Lightning Strike“, „Turbo Lover“, „Steeler“, „Delivering the Goods“, „Panic Attack“, „Victim of Changes“ и „No Surrender“.

Особено символично прозвуча „Lightning Strike“ непосредствено след принудителното прекъсване заради светкавиците над столицата. По-късно последваха „Painkiller“, „Electric Eye“ и „Hell Bent for Leather“, а финалната песен на вечерта беше „Living After Midnight“. Данните за изпълненията са потвърдени от публикувания след концерта сетлист.

Вечерта беше открита от хърватската хард рок и прогресив метъл група Jelusick. Към състава на сцената в София се присъедини българският барабанист Николай Николаев, който е познат от работата си с български музикални проекти. Групата изпълни шест песни, сред които „Jaws of Life“, „What I Want“, „The Great Divide“, „Healer“, „Power to the People“ и „Fly High Again“.

За Judas Priest това беше поредното завръщане пред българска публика след концерта им у нас през 2024 г. Бандата, създадена в Бирмингам през 1969 г., продължава да бъде едно от най-разпознаваемите имена в историята на хеви метъла, а сценичната ѝ активност остава впечатляваща за група с близо шест десетилетия история.

Софийската спирка е част от европейския етап на турнето „Faithkeepers“. След България групата продължава обиколката си в Европа, а сред следващите ѝ концерти е шоуто в Будапеща на 1 септември.

Така вечерта в Борисовата градина завърши не с отстъпление пред лошото време, а с едно от най-разпознаваемите заглавия в каталога на Judas Priest – „Living After Midnight“. Бурята успя да спре концерта за кратко, но не и да сложи край на метъл вечерта.