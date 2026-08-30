Обрат: При преброени около 60% от бюлетините от референдума в Исландия отговорът е “не” за ЕС

Отговорилите с “не” на произведения в Исландия референдум за начало на преговори за присъединяване към ЕС тази сутрин бележат крехка преднина, гласят частичните резултати от преброяването, предаде Ройтерс, позовавайки се на националното радио.

Въз основа на първите преброени 152 000 гласа от 270 000 имащи право на глас, 50,1% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, докато 49,9% са „за“. Няма информация за избирателната активност.

Достоверен резултат може да не бъде наличен до обяд. След края на вчерашното гласуване започна сложна операция за доставяне на бюлетини от градовете и селските избирателни секции със самолети и лодки.

В петък анкета на "Галъп” показа тясно мнозинство срещу предложението на правителството за възобновяване на преговорите, което е промяна спрямо по-ранни проучвания, които сочеха тясна преднина за поддръжниците на подновените преговори.

Въпреки че вотът „да“ би отворил дискусии с Брюксел, съгласно исландското законодателство ще трябва да има втори референдум, вероятно няколко години по-късно, за това дали страната ще се присъедини към ЕС.