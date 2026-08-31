КЕВР решава днес за цената на природния газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе днес окончателното решение за цената на природния газ за септември. Предложението на "Булгаргаз" е цената да бъде 41,60 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС.

Това ще представлява увеличение с около 5,5% спрямо утвърдената за август цена от 39,43 евро/MWh.

Първоначално "Булгаргаз" предложи септемврийската цена да бъде 41,31 евро/MWh. Впоследствие дружеството актуализира заявлението си до 41,60 евро/MWh.

В ценовия микс за септември са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци, избрани след проведени търгове. Не се предвижда в цената да бъдат включени количества от газохранилището в Чирен.

От "Булгаргаз" посочват, че въпреки очакваното увеличение предложената цена остава значително под нивата на европейските газови пазари.

Окончателното решение на КЕВР ще определи цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ през септември на крайните снабдители и топлофикационните дружества. Очаква се регулаторът да обяви решението си след днешното заседание.