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Прободени, простреляни, прегазени с коли... Жесток битов конфликт в Германия

Най-малко седем души са ранени

31.08.2026 | 07:43 ч. 18
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА.

Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.

Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват.

На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените са били транспортирани до болници в района.

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