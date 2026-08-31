Внезапно наводнение в "Гранд каньон", има хора в неизвестност (ВИДЕО)

Над 20 души са в неизвестност след внезапно наводнение в националния парк "Гранд каньон" в САЩ. Наводнението е засегнало района на каньона "Брайт Ейнджъл"“ и туристическата база "Фантъм Ранч" в събота около 14:30 ч. местно време.

Службата уточни, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация на хората и установяване на броя на лицата, намиращи се в засегнатия район.

62 души вече са били евакуирани от „Фантом Ранч“ и долната част на пътеката „Норт Кайбаб“, като се планират още евакуации. Към момента няма информация за пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете.

Службата за национални паркове призова обществеността да предостави всякаква информация за евентуално изчезнали лица, както и за туристи, които са се намирали в района по време на наводнението.

Властите предупредиха, чеи днес се очакват допълнителни гръмотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района.