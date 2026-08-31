Малка утеха за Тръмп: В Google Maps се появи "Езерото Америка" вместо Онтарио

Приложението Google Maps актуализира услугата си, за да отрази указа на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата с Канада, на "Езерото Америка", предаде ДПА.

Технологичният гигант Google заяви, че е приложил новото име за търсения, извършвани в САЩ.

На други места важат различни правила. Потребителите в Канада ще продължат да виждат името "Езеро Онтарио", докато потребителите в други страни ще виждат и двете имена.

Тръмп нареди преименуването в четвъртък, разгневен от отказа на Отава да отстъпи в търговския спор със САЩ. Канада се придържа твърдо към оригиналното име на водоема, който е едно от петте Големи езера. През четири от езерата преминава границата между двете страни.

Google възприе подобен подход и миналата година при преименуването от Тръмп на Мексиканския залив на "Американски залив".

В Мексико хората продължават да наричат залива "Мексикански залив" – термин, който се използва още от 16-ти век. Потребителите в други страни виждат и двете наименования.

Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд отговори на указа на президента Доналд Тръмп за преименуването с нова, голяма табела на канадския бряг, която гласи: "Езерото Онтарио. Сега и винаги".

Преди дни Тръмп подписа указ за незабавното преименуване на езерото. От своя страна, канадските лидери посрещнаха решението по-скоро с подигравка, отколкото с възмущение. Облечен във фланелка на канадския национален отбор по футбол, Дъг Форд представи днес билборда близо до Гримсби, Онтарио, и позира за снимки. Посланието е изписано и на френски.

Обтегнати търговски отношения

Във втория президентски мандат на Тръмп отношения между САЩ и Канада се обтегнаха на фона на търговски спорове и заплахите му да превърне Канада в 51-вия американски щат. Доналд Тръмп отправя и лични атаки срещу канадските лидери.

Форд заяви, че името на езерото ще надживее американския президент. "Дълго след като президентът Тръмп си отиде, езерото все още ще се нарича Онтарио", каза Форд във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

През миналата седмица САЩ и Канада обявиха провал на търговските преговори, свързани с въведени от Тръмп нови мита за канадски стоки.