"Игри на волята" тръгна със зрелищни битки и дебют на Ивет Лалова (СНИМКИ)

"Канарите" спечиха първата важна битка. Снимка: Нова тв 1 / 8 / 8

Напрежение до последната секунда и зрелищни обрати дадоха старт на осмия сезон на "Игри на волята", а като водеща дебютира голямата ни лекоатлетка Ивет Лалова. До нея ще бъде певецът Павел Николов.

Племето на Канарите, което беше посрещнато първо на Арената. Близнаците Ивайло и Иван Василеви, олимпийският състезател по джудо и риалити звезда Тома Никифоров, психоложката участвала на зимна Олимпиада Кристина Вутева, студентката от Италия Йоанна Димитровска и танцьорката Жани Горанова ще се радват на удобствата на Резиденцията в началото на екстремната надпревара.

Последни в сблъсъка финишираха воините в жълто, които вече носят знамето на Обречените. Те се отправиха към Блатото и ще се състезават индивидуално за място в основните три племена. В борбата ще влязат актьорът Йордан Куманов, шампионката по ориентиране Виктория Бойкова, силната жена Юлия Атанасова, състезателят по хандбал Тончо Тончев, разследващата финансови измами Елена Вълкова и световният шампион по мъжка физика Петър Петров. За провала на Жълтите беше отговорен именно Петър, който не успя да се справи с предизвикателството на забития дънер.

Племето на Вукланите завърши на второ място в териториалната битка и ще прекара следващите дни на Стопанството. Червените показаха сила, но не успяха да спечелят Резиденцията. Част от отбора са крипто милионерът Красимир Нейчев, рекордьорката на 100 метра бътерфлай Добромира Иванова, инфлуенсърката Теодора Русева, амбициозният брокер Велизар Първанов, шампионката по катерене Мария Георгиева и 19-годишният студент Матей Къркбрайд.

На Пустия плаж попаднаха Ураганите. Слабото представяне на част от съплеменниците обрече Сините на глад в повече от сурови условия. В племето попадат легендата в борбата Емил Будинов, танцьорът Боян Кърлиев, коафьорът със спортна подготовка Петър Христов, любителката на екстремните спортове Симона Палазова, шампионката по калистеника Жасмина Свиленова и лекоатлетка Пламена Денчева.

Днес "Игри на волята" продължава с нови сблъсъци. Шест изключително подготвени мъже ще се борят за мястото в играта, като двама от тях ще отпаднат след първата си битка. Арената ще посрещне и шест силни жени, само четири от които ще влязат в надпреварата.