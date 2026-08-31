От 2 септември: ЦИК приема заявления за президентските избори

От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на България.

Изборите са на 25 октомври, а евентуален балотаж - на 1 ноември.

Крайният срок за подаването на документите в ЦИК е 17 часа на 9 септември, съобщава БНР.

Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7-ми до 14-ти септември.

За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по късно, на 23-ти септември, чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване.

От 00.00 часа на 25-ти септември започва официалната предизборна кампания.