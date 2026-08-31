Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани

Пред съда в Кочани се провежда протест в защита на Ива Михайлова. По делото в момента тече ново заседание. Българската гражданска от около година не може да напусне града и да се лекува в България.

Припомняме, че Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. Протестиращите настояват българката да получи разрешение да се лекува в България, предава БНТ.

Очаква се днес да бъде разпитан последният свидетел по делото - полицай, който е спирал автомобили за проверка в момента на катастрофата и не се яви на предходното заседание.

Предстои да бъдат представени и заключенията на вещите лица по три експертизи. Според едната Ива Михайлова е навлязла с автомобила си в насрещното движение. Другите две експертизи обаче сочат обратното, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с около 90 сантиметра до метър в лентата на Ива, докато е заобикалял спрян за проверка автомобил, и така е предизвикал катастрофата.

Очаква се да бъдат разпитани и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинските експертизи за загиналия при катастрофата мъж.

Политици в залата

В съдебната зала днес ще присъстват и български народни представители от няколко политически сили - “Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, “Демократична България“ и “Възраждане“. От България пристигна и екип от адвокати, които ще проследят процеса на доброволни начала.